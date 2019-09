La despedida de Marcelino, punto por punto

Marcelino sentía la necesidad de despedirse con la afición, también quería mostrar su agradecimiento a todos aquellos que le han ayudado en estos dos años. Acompañado por Rubén Uría, Ismael Fernández y otros miembros del cuerpo técnico, el entrenador fue claro a la hora de dar forma a sus sensaciones. No se podía creer su despido y todavía no ha recibido explicaciones del club. El motivo principal de la ruptura, lo tiene claro: "Ganar la Copa del Rey". Marcelino correspondió al afecto de la plantilla, se emocionó, reconoció la importancia de Mateu Alemany e insistió en que se marcha con la sensación de proyecto inacabado –por hambre, por carácter ganador y por base para seguir creciendo–, también abrió la puerta a un regreso futuro, con una nueva propiedad. Con Anil Murthy se mordió la lengua. Su rictus no dejó lugar para las dudas, el momento es y ha sido complicado.





Marcelino arrancó leyendo una carta de despedida:

"Han sido dos años maravillosos en el Valencia CF y en València, como técnicos hemos disfrutado de un grupo de jugadores increíbles, que nos han hecho campeones de Copa, nos han hecho ganar el primer título como técnicos, con dos años clasificados como cuarto mejor equipo de España. Somos unos privilegiados, ha sido una experiencia increíble desde el punto de vista personal y deportivo. Mi agradecimiento. Siempre llevaré a estos futbolistas en el corazón. Agradezco a Mateu Alemany la confianza que depositó en nosotros para este ilusionante y posteriormente exitoso proyecto. Desde el consenso fue un proyecto ganador. La relación con él traspasó el terreno profesional para ser amistad. Agradezco a todos los trabajadores el esfuerzo, la dedicación y el trato. El día de la presentación me comprometí con la afición, de que se iba a sentir orgullosa del equipo, de que íbamos a competir cada partido. La promesa la hemos cumplido y creo que los objetivos los hemos superado. Nos llevamos su cariño, nos apoyó cuando llegamos y también en los momentos de dificultad, nos sentimos orgullos de ellos y nos sentiremos y nos sentimos siempre agradecidos. También estamos orgullosos por haberles devuelto la ilusión y por haber colocado al Valencia en el lugar que le corresponde, en España y Europa. Es un momento difícil, el tiempo curará las heridas, pero en la vida nosotros nos manejamos desde el respeto, la humildad y la honradez. Después de rueda esta rueda de prensa me apartaré del escenario público. El motivo de esta rueda de prensa es poder despedirme, de todos los que nos acompañaron en el proyecto".



Rueda de prensa.



¿Cómo fue el momento de despedirte del vestuario? ¿Ha hablado con Anil Murthy?

Triste, por nuestra parte muy triste. El momento fue sentido, por nuestra parte de un agradecimiento total. Así quedó reflejado en los mensajes de cariño y respeto. Para nosotros lo más importante ha sido disfrutar con ellos, sufrido y luchado, convivido momentos de dificultad, haber salido de ellos. Todo lo de hoy se lo dije primero a ellos: estarán en mi corazón€ hasta el último día de mi vida (rompe a llorar).

La idea era que dos empleados me dieran una carta. Posteriormente, Mateu me lo quiso transmitir personalmente, porque él me trajo. No he tenido otra conversación con nadie.



Cuando y porque se rompe lo que parecía proyecto sólido? ¿Su representante, Eugenio Botas ha participado en operaciones del Valencia CF y eso ha generado desconfianza con la propiedad?

Estoy seguro, estamos seguros absolutamente que el detonante fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos y de otras personas, de que teníamos que rechazar la Copa. La afición quería luchar la Copa, los futbolistas querían luchar por la Copa. Lo que fue decisivo. Tenían la convicción de ganarla. El cuerpo técnico quería luchar y ganar la Copa. No me cabe duda, que ganar la Copa fue detonante. Quién nos lo iba a decir, quién me lo iba a decir.

Desde que llegue al club, el Valencia CF ha realizado más de 50 operaciones en cinco mercados. Mi representante participó en dos, la llegada de Neto y la salida de cesión de Medrán al Alavés. Durante estos 26 meses, ningún futbolista representando por mi agente formó parte de la plantilla del Valencia. Quien diga otra cosa, miente. Los datos son fáciles de contrastar. Dos de cincuenta. Ningún futbolistas de estas tres plantillas está representado por mi agente. ¿Si echáis la vista atrás creéis que se dio esta circunstancia con otro entrenador?. Eso prueba la honradez con la que hemos trabajado.





¿Le sorprenden las formas y le sorprende que un técnico estuviera reunido con la propiedad mientras usted entrenaba?

Me quedo con el cariño y el respeto de los jugadores, de todos los que trabajaron con nosotros, con rango superior e inferior. Cada uno es responde a su forma de actuar, la mía y la nuestra está basada en la honradez.



¿El pasado miércoles, cuando fue a Paterna, que sintió?

Lo primero, incredulidad, no me la podía creer... después de los objetivos de los que fuimos partícipes, creo que no entra dentro de la lógica, respetando siempre los códigos de trabajo pactados, que de repente deje de entrenar y de hacer mi profesión. Incredulidad e impotencia.



Cronología del verano.

Tras quedar campeones, nos vamos felices por lo que habíamos conseguido. Sobre el 30 de junio, siempre en contacto con Mateu, se dan situaciones en las que el modelo de trabajo parece haberse modificado. Producto de ello pedimos hablar con propietario en Singapur. Nos encontramos con situaciones normales y otras distintas a lo que esperábamos. Se dice que hay confianza en nuestro trabajo. Nada de cambio de modelo. Se dice que todo sigue igual. A partir de ahí llegamos a Suiza y vemos que no es así. Esto no se produce por una discrepancia entre el entrenador y el propietario. Es porque las condiciones pactadas por el director general y asumidas por dirigentes se traducen en que modelo cambia, pero no se nos dice a la cara. El propietario tiene pleno derecho de hacerlo, si lo comunica en tiempo y forma para dejar que nosotros podamos decidir si somos las personas adecuadas para seguir en este proyecto. Parece que no es así€ Siempre hemos intentado mejorar el nivel competitivo de la plantilla, ese era nuestro único objetivo. Ayudar y participar en el crecimiento del Valencia. Después llegó el proceso de Mateu y Pablo. Desde ese momento es difícil, unas se aceptaron y otras no. Trabajo no se desarrollaba de la misma forma.



¿Lim celebró la Champions en Valladolid, pero hubo celebración y felicitación en Sevilla? ¿Sus declaraciones han sido un pulso a la propiedad?

No hemos recibido felicitación en Sevilla por parte del propietario. Es más, cuando el 19 de julio fue a Singapur me felicita por la Champions, pero no por la Copa. Comprenderéis mi sorpresa. No soy nadie para echar pulso. No soy nadie para discutir la propiedad. Lo prueba mi relación con Alemany, con el que he convivido y hemos hecho un proyecto ganador. Siempre hay discrepancias, que enriquecen, pero desde el dialogo. Resolver situaciones de mercado, hacer equipo competitivo que tomamos en el puesto 12, coqueteando con el descenso. No soy nadie, ni debo ni quiero, plantear pulsos. Opinar desde el consenso y tomar decisiones era el pacto inicial, que se ha roto unilateralmente posteriormente. Sólo había una condición inicial que de no cumplirse no hubiera sido entrenador: tengo opinión importante en la confección de la plantilla, para el no, decisiva. El respeto a no invadir las parcelas del otro nos ha llevado al éxito, la tranquilidad y la coherencia en campo y despacho.



La propiedad desprecio a la Copa.

Para ellos es una competición menor y secundaria que ponía en riesgo la Champions. Para nosotros, la Copa, la sensación vivida con Mestalla y los jugadores después de eliminar al Getafe, esa circunstancia fue condición principal para el logro de la Champions.



La situación recuerda a su experiencia en Villarreal.

Los resultados están ahí y no son el detonante de mi destitución. En Vila-real y aquí hay una situación común evidente: llegue al Villarreal en Segunda a ocho del ascenso en enero. Cuando tenía obligación de ascender, se ascendió. Cuatro años después me obligaron dejarlo, lo hice en Champions. En Valencia lo cogimos en situación muy alejada de lo que es el club, en puesto 12. La primera temporada terminamos en puestos Champions y en semifinales de Copa, el año pasado puestos Champions, semifinales de Europa League y una Copa del Rey, ganada ante el Barça de Messi, que solo había perdido finales con el Real Madrid. Yo nunca discuto la autoridad. Mateu es el director general, superior y el que era responsable del proyecto. He actuado con máxima educación y respeto. He dado opiniones en privado y publicas para buscar el bien del Valencia, para seguir creciendo.



¿En algún momento se vio destituido tras ganar la Copa? ¿En qué lugar queda Anil Murthy?

Nunca me creí destituido, no daba credibilidad a la decisión€ en la reunión del 19 de julio, a la cara, me dijo (Peter Lim) que había confianza absoluta en nuestro trabajo. Después de esa afirmación no puedo pensar que estoy destituido o me van a destituir. Se han dado situaciones concretas, pero no sólo conmigo. Ahí está el proceso con el director general. Hubo una fecha muy crítica está pretemporada y no ha sido conmigo. Todos los hechos me llevan a tener la absoluta seguridad de que la Copa es detonante y la causa. Te he relatado acontecimientos. ¿La posición de Anil? No sabría decirte.



¿En que situación queda Mateu Alemany, cree que están forzando su marcha? Otro de los motivos en la elección del nuevo entrenador es la línea del proyecto, la apuesta por los jóvenes.

Mateu es la persona y el profesional que me ha traído aquí y ha confiado en mí, siempre estaré agradecido. La relación personal se ha vuelto de absoluta confianza. Ese es Mateu, actual director general del Valencia CF. Los jóvenes€ en dos años, en dos temporadas en el Valencia y con la exigencia de competir por puestos Champions han debutado cinco jugadores de la cantera, algunos de manera testimonial, otros han adquirido mayor relevancia. Ferran es el jugador más joven que ha jugado 50 partidos en la historia del Valencia€ todos con Marcelino de entrenador. Jugando el equipo Champions. Gayà era Sub-21, ahora es internacional absoluto. Soler había debutado, se afianzó como titular. Kang In debutó, está entre los jugadores de las grandes ligas con más participación en minutos a su edad. A mi nadie me impuso que pusiera a los jóvenes; es lógico que al entrenador se le dé esa orden. No puede ser imposición, puede ser información, pero no se me ha dado. Si Kang In es la causa, el argumento deja en mal lugar a quien loice para justificar mi destitución. Es injusto e inapropiado utilizar su situación para generar ambiente hostil contra el entrenador, dice muy poco.

¿Thierry Correia es un nombre de consenso? ¿El club está en buenas manos?

Teníamos otras prioridades, que económicamente no eran viables. Informamos de la posibilidad de este futbolista y me dijeron que ya estaba fichado.

Para la segunda no tengo respuesta.



Para la afición usted sigue siendo el entrenador... Es fácil considerar que Celades va a ser el juguete de Lim.

Estamos muy agradecidos a la afición. Esta afición es complicada con entrenadores, yo tuve la suerte de llegar con aprobación mayoritaria de la afición y tengo el orgullo de dos años después irme, creo que con el mismo porcentaje de aceptación. He sido muy feliz aquí, el reto nos apasionaba y hemos vivido momento inolvidables. Pero ahora al que tienen que apoyar es a Celades, el Valencia es un club muy grande. La unión es imprescindible para lograr objetivos. Esta afición se sintió identificada con el equipo€ ahora está consolidado donde debe estar. Todos deben de luchar por mantener esa posición y le deseo la mejor de las suertes, lo digo con sentimiento.



Hace más de dos años se despidió a Prandelli y denunció que hay cuestiones que la propiedad no entiende de la misma manera, que no entiende lo que significa un club de fútbol, que no es una empresa.

No soy quien para responder a esa pregunta... El Valencia es un grande en España y Europa. Todos debemos luchar por eso, yo era consciente. Nuestras opiniones siempre estaban encaminadas a crecer, a la altura de las expectativas y demandas de lo que este club. No se si los responsables lo saben.



¿Cómo se siente un entrenador cuando ve que jugadores lo defiende, porque no es habitual? ¿Qué papel cree que Mendes juega en el club?

La respuesta de los jugadores es increíble. Era lo que nos demostraban cada día, ganas de crecer juntos, compromiso y unión. Esta plantilla quiere crecer, lo pasó muy mal esta pretemporada con toda esta inestabilidad€ muchos jugadores recuerdan lo anterior. Estoy convencido de que van poner todo por seguir en la élite y necesitan respeto y apoyo de la afición para conseguirlo.

He hablado de mi agente por influencia personal y por infamia. Pero no valoro ningún otro representante.

¿Con Rodrigo ha quedado claro que la propiedad prioriza el negocio al fútbol? ¿Se ha sentido maltratado?

Creo que el propietario puede modificar el modelo de trabajo y siempre tiene que haber respeto. Está en pleno derecho de cambiar pero es importante los tiempos y la formas. Yo he demostrado fidelidad y honradez, no se como serán los resultados pero dedicación no se puede reprochar. Y me voy con la conciencia tranquila de que es así.

Propietario puede vender a quien estime oportuno y nosotros tenemos que estar preparados para solucionar es circunstancias. Estabamos preparados, pero desde el club me llegó el imput de que no iba a venir ningún otro futbolista o por lo menos ningún otro que compensase una salida tan importante. Cuando tienes un futbolista relevante y de incidencia clara, puedes traspasarlo, pero otra cosa es estar abierto a venderlo el día 2 a la 00:00 horas. Puedes hacerlo salvo que no quieras mermar el objetivo, crecer y estar en Champions.

Por querer crecer puede ser origen de muestras de afecto, la plantilla se sentía campeona y ganadora. Pero hay tomas de deciiones que determinan si quieres crecer o crecer es lo secundario.



En la primera temporada la idea era sacrificar la Copa por la Liga de Campeones.

Si, la idea era similar. La Copa supuso lesiones€ podía poner en riesgo la Champions. Me considero ganador, los futbolistas son ganadores, he querido tener esos futbolistas. El Valencia por su historia creeis que puede salir y no competir. Los futbolistas se preguntarían muchas cuestiones. Cualquiera de mis decisiones se toman con 20 opiniones profesionales. Son códigos y si no los respetamos perdemos confianza y credibilidad, duraremos muy poco.



¿Qué buscaba con las ruedas de prensa? ¿Cree que quieren sacar a Mateu?

No se cuál es la idea de trabajo€ estoy aquí para agradecer lo bueno.



Rafinha, influencia en la decisión.

Ninguna€ Cuando estaba cerrado, el propietario el día 19 de julio explicó que no aceptaba pagar traspaso. Luego se presenta alternativa de la cesión, nos dijo que sí y luego no lo aceptó. Quizá en ese momento ya sabía que nuestro recorrido iba a ser corto.



El proyecto queda incompleto... Sin Meriton, ¿le gustaría volver para terminar lo que no le han dejado?

Disfrutaríamos volviendo a entrenar al Valencia, es una obra incompleta. Teníamos ilusión por crecer. Nuestra única idea era seguir creciendo. Siempre respetando pactos iniciales con los que llegamos aquí. Nosotros no hemos modificado forma de conducta.



¿Se llegó a plantear dimitir durante la pretemporada?

Creo que tenía obligación con mis compañeros, con mis futbolistas, porque ellos querían que siguiéramos con ellos. Eso generaba obligación, también con la afición, que como nosotros quería crecer. Yo estaba convencido después del día 2 de mantener el listón. Cumplir con el objetivo de ser cuarto, estaba convencido de repetir, más progresar en otras competiciones.



¿Ha tenido explicación del presidente?

Cero explicación del club.



Si volviera atrás, ¿actuaría de la misma manera? ¿cree que ha cometido errores?

Seguro que he cometido errores, no me considero con el don de acertar siempre. Si los he cometido han sido desde la honestidad y del trabajo, desde la honradez. Un entrenador siempre comete errores, es imposible acertar en cambios, aunque lo intento, es imposible acertar y ser justo en la alineación siempre. Pero no han sido conscientes o sin el ánimo de crecer.