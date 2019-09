El vestuario del Valencia CF explota contra el VAR

Acabó el partido todavía con el eco de las protestas por el penalti no selalado contra el getafe, por esa mano de Cucurella que en la misma línea de gol impidió el 4-3 para el Valencia CF. Después, ya en el vestuario, la desesperación era todavía mayor al ver la jugada a través de la televisión. Nadie se explica por qué con el VAR puede quedar impune una jugada tan clara ni por qué el colegiado Munuera Montero ni siquiera quiso ver la jugada en el monitor.

VIDEO: Así fue el penalti de Cucurella que se tragó el VAR

"Desde la portería no lo he visto, pero me enseñaron la jugada en el vestuario y el penalti es muy claro, no hay duda. Si no es por esa situación que no ha pitado el árbitro, igual podríamos haber conseguido la victoria", señalaba Jaume Domènech, uno de los capitanes del equipo.

También Maxi Gómez se refería a esa acción: "Lo vi de frente. Le da en la mano. No sé para qué está el VAR. Incluso los jugadores del Getafe me confesaron que era penalti".

"La jugada imagino que la habrán revisado, no tengo más datos, y han decidido que no era. No lo sé, he visto la reacción de los jugadores y de la gente. Han decidido que no había pasado nada. Es un momento de frustración, claro", decía Albert Celades sobre la jugada polémica que pudo dar tres puntos de oro al Valencia CF.

Lo que opina Celades del penalti de Cucurella