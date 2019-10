Anil Murthy hace un guiño de futuro a Toni Lato

Toni Lato ha aprovechado el parón de selecciones para pasar unos días en la Pobla de Vallbona con su novia, su familia y sus amigos y, entre otras cosas, visitar el Puchades para animar al Mestalla. El sábado acudió como un aficionado más a Paterna para presenciar el partido entre el filial y el Nàstic. El lateral izquierdo, cedido en el PSV Eindhoven, hasta el 30 de junio de 2020, coincidió en la ciudad deportiva con Anil Murthy. Ambos mantuvieron una conversación durante los prolegómenos del partido. El presidente se interesó por la delicada situación deportiva por la que atraviesa el jugador en Holanda, se puso a la disposición del futbolista para ayudarlo en lo que necesite y, lo más importante, le transmitió la confianza que Meriton tiene depositada en el jugador a corto-medio plazo. Un mensaje de tranquilidad que refuerza al jugador en estos meses complicados que le está tocando vivir lejos de su casa y del club de su vida: el Valencia CF.

La temporada no ha arrancado como le hubiera gustado a Toni Lato. El lateral izquierdo apenas ha tenido protagonismo en el PSV desde su llegada a principios del mes de julio. El dato es preocupante. Solo ha disputado un minuto en los 18 partidos oficiales que ha disputado el conjunto holandés. Toni salió en el minuto 89 del partido de ida de la eliminatoria contra el Apollon Limassol griego correspondiente a la segunda ronda de calificación de la Europa League y ya nunca más ha vuelto a competir. El resto de partidos los cuenta por suplencias o por descartes en las nueves jornadas de Eredivisie disputadas hasta la fecha, los dos partidos del Grupo D de la Europa League, la eliminatoria de previa de la Champions League contra el Basilea en la que el PSV cayó eliminado y la derrota en Supercopa de Holanda llamada oficialmente Johan Cruijff Schaal a manos del Ajax de Amsterdam. Por si fuera poco, Toni ha bajado a competir dos veces al filial del PSV para no perder ritmo de competición contra el FC Den Bosch (90') y el AZ Alkmaar (63').



¿Qué ha pasado para llegar a esta situación?

Nadie en el PSV ha dado una explicación a Lato más allá de su lesión muscular de las primeras semanas. El técnico Mark Van Bommel pidió personalmente al jugador en verano y está satisfecho con su rendimiento en los entrenamientos. Sin embargo, eso nunca se ha traducido en oportunidades reales. ¿Por qué? El problema parece llegar desde los despachos. El cambio de condiciones de la operación puede ser uno de los factores. Mateu Alemany había vendido a Lato al PSV por cinco millones de euros con una opción de recompra ventajosa de diez. Sin embargo, la venta fue paralizada por Peter Lim de la noche a la mañana y la operación acabó convertida por orden del propietario en una cesión por una temporada y una renovación hasta el 30 de junio de 2023 con cláusula de rescisión de 80 millones. Conclusión: el PSV no se decide a invertir en Lato consciente de que su futuro a corto-medio plazo puede estar de nuevo en el Valencia.

Lato asume que tendrá que buscar soluciones en el mercado de invierno si las cosas no mejoran durante el próximo mes y medio. Sin embargo, el jugador ahora mismo no piensa en eso. No ha bajado los brazos y por su cabeza ahora solo pasa convencer al entrenador, aprovechar la primera de sus oportunidades y ganarse la continuidad para demostrar todo su potencial.

Uno de los técnicos que más y mejor conocen a Toni Lato es el actual entrenador del Valencia. Albert Celades hizo debutar al lateral en la selección española sub-21 el 1 de septiembre de 2017 en un amistoso contra Italia que acabó en goleada (3-0). El valencianista se estrenó con una asistencia de gol a la cabeza de Jorge Meré en el 81'. Celades se vio obligado a prescindir de Lato en las listas por su falta de minutos a las órdenes de Marcelino. El sustituto de Toni en el Valencia, Jaume Costa, llegó del Villarreal en calidad de cedido y sin opción de compra.