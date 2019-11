"Salí del Valencia para tener más minutos y volverme a sentir más futbolista"

Valenciana y valencianista, Peiró se enfrenta por primera vez al equipo de su vida. El VCF Femenino no le renovó y buscó una nueva perspectiva en su carrera. Será especial y está motivada. Lleva dos semanas con molestias, pero quiere forzar para estar ante sus excompañeras, a las que ve ilusionadas. El reto ahora es asentarse como titular en un club de primera.



Pregunta. ¿Cómo estás viviendo este arranque de temporada?

Respuesta. Al principio me sentí muy protagonista. Con el paso el tiempo, el entrenador ha decidido contar con otras jugadoras también. Cuando las cosas no funcionan, cambias. En los últimos partidos ha apostado más por el físico. Esta semana hemos estado hablando y creo que vamos a mejorar bastante.

P. ¿Por qué dejaste el Valencia CF?

R. Pasé una mala época y no contaba con los minutos que necesitaba, que merecía en ese momento. En el fútbol hay muchas circunstancias, no me terminé de sentir valorada del todo. Pero estar en el club de tu vida también era importante.

P. Es fácil adivinar que fue una decisión muy dura.

R. Sí... La decisión no fue mía, como he dicho muchas veces, pero creo que tenía que crecer también, ver las cosas de otra manera. En aquel momento, estaba siendo un poco más complicado para mí y el club decidió no renovarme. Con la oferta del Sporting Huelva no lo pensé. Dije, 'voy a cambiar de aires e intentar demostrar la jugadora que yo soy'.

P. Con el contexto que Irene Ferreras está generando, ¿crees que hubieras tenido tu oportunidad, que hubiera sido distinto?

R. En el Valencia hay jugadoras muy importantes, es muy difícil tener un puesto asegurado, se ven muchas rotaciones y eso, en parte, hace que todo el equipo esté conectado, pero no sé cómo hubiera sido.

P. El proyecto tiene otro impulso.

R. Han traído una entrenadora que está cuajando y que está conectando con las jugadoras, como su cuerpo técnico. Al final es lo más importante. Creo que podrían haber sacado más puntos, mejores resultados. Se ha dado un giro total respecto al año pasado. El Valencia es otro, nuevo. A las jugadoras las noto muy ilusionadas.

P. Respecto al Sporting, tras caer ante el Depor hubo jugadoras que no pudieron contener las lágrimas

R. Sí. La situación está siendo bastante complicada.

P. La sensación desde València es que el fútbol ha sido duro.

R. Las derrotas ante Logroñés y Tacón han sido una excepción. Contra los cuatro equipos de arriba hemos competido, perdimos por un gol, con ocasiones claras, con goles anulados de manera injusta. Por eso sentimos impotencia. Te preparas cada semana y pasa lo mismo. Estamos un poco tocadas de moral, pero no hundidas. Estamos a finales de octubre y la liga dura hasta mayo. Va a haber oportunidades para cambiar, pero es verdad que ha afectado mucho.

P. ¿Qué partido esperas?

R. Intentaremos competir al máximo y rascar puntos porque nos hacen mucha falta. Vamos a plantear un partido duro y físico. Vamos a poner las cosas difíciles.

P. Además, siempre dais un salto jugando de locales.

R. Jugamos mucho mejor. Es una de las cosas que tenemos que mejorar, sobre todo, de mentalidad. Fuera, no sé qué nos pasa, no salimos tan enchufadas.

P. El partido se jugará en Rociana del Condado, en césped artificial. También será nuevo para vosotras, pero el estado de la ciudad deportiva generó polémica contra el Barça.

R. En Huelva, campos de césped solo hay en la ciudad deportiva del Recre y luego está el Colombino. Cuando coincidimos con el Recre ellos tienen preferencia. En Rociana se puede practicar mejor el fútbol. Contra el Barça las condiciones fueron muy malas para los dos. Voy a recalcar una cosa: el Sporting no tuvo nada que ver con la decisión de jugar en ese campo. De hecho, nosotras no queríamos.

P. Con Mari Paz tienes una relación espectacular, ¿ha habido intercambio de mensajes?

R. Es de mis mejores amigas. Hemos intercambiado mensajes de todo tipo, somos amigas y nos ayudamos... ella me ha ayudado mucho. Es la primera vez que me enfrento al Valencia CF y lo afronto con más motivación todavía.

P. Tu padre, que es más valencianista que nadie, ¿cómo lo va a vivir?

R. Lo va a sentir mucho, pero, ante todo, es padre y va a apoyar a su hija, igual que mi madre.

P. Peiró, ¿cerca o lejos del área?

R. Yo, me veo interior, pero si juego arriba intento darlo todo, está clarísimo. Me adapto, soy polivalente.

P. ¿Te ves volviendo al Valencia?

R. Ahora mismo sólo veo el presente y el presente es el Sporting, así que a tope con él.

P. ¿Cómo estás viviendo la huelga?

R. Complicado. Veo jugadoras que no la van a hacer. Eso significa división.

P. ¿Ves viable que todos los clubes puedan aceptar estas condiciones?

R. Hay que hacer algo, intentar llegar a un acuerdo porque hay jugadoras que han cotizado un año y han jugado 25. Es la hora de poner unos cimientos. Hay gente que cobra una miseria, no te da para vivir. Creo que la Federación dará ayudas y LaLiga, también.

P. Ahora hay demasiado ruido.

R. Lo único que hacemos es reclamar nuestros derechos. Es imposible negociar un contrato 32.000 euros por temporada, no se puede y lo sabemos. Pero unos mínimos nos merecemos.