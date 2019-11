Vive el duelo de filiales entre el Villarreal y el Valencia Mestalla con Levante TV

El derbi de filiales entre Villarreal 'B' y Valencia Mestalla llega en un momento de realidades muy encontradas. El submarino amarillo está un año más en la pelea por ocupar los primeros puestos de promoción de ascenso a Segunda División y el conjunto blanquinegro quiere poner fin a su mala dinámica de una vez por todas. Independientemente de los momentos de forma, no obstante, estos duelos han dejado sorpresas y mucho fútbol en los últimos años. Un duelo que podrás vivir íntegro en directo a través de Levante TV a partir de las 17:00 horas.



Al contrario que muchos encuentros en esta categoría en los que la estrategia y el contacto físico son la nota dominante, se espera un partido en el que el balón sea protagonista y en el que los dos equipos quieran jugarla. Por estado de forma y de confianza, además del factor campo, el Villarreal parte con más papeletas de aglutinar más porcentaje de posesión y en el vestuario valencianista son conscientes de que habrá que estar muy metidos para hacer transiciones rápidas que compliquen la defensa a los groguets.



La contundencia en las áreas es la gran asignatura pendiente para unos valencianistas cuyos ataques acaban muriendo en la orilla y que ben como el rival les penaliza cada error que cometen atrás. El conjunto de Miralcamp es uno de los más dinámicos y letales y parece dispuesto a hurgar en la crisis valencianista si los de Chema Sanz no mejoran esta faceta del juego.



Los locales afrontan el duelo con tres bajas sensibles y con la polémica sobrevolando el ambiente. El CD Castellón reclamó alineación indebida del filial amarillo la pasada semana a causa de que acabó el encuentro con seis fichas de equipo 'B' cuando el mínimo, según el reglamento, son siete. El Villarreal ha anunciado que presentará alegaciones y todavía no hay resolución firme. Los tres jugadores que no podrán estar serán Fuoli, Goyo y Castaño.



Con respecto a los valencianistas, la duda principal está en si regresará o no Marc Ferris y si Chema mantendrá el esquema con dos delanteros o si sacrificará a uno para reforzar el centro del campo.



Posibles alineaciones:

Villarreal: Josele; Andrei, Pepe, Ramón, Iván Martín, Esoiau, Akale, Sofian, Lozano, Migue y Collado.

VCF Mestalla: Cristian; Pascu, Javi Jiménez, Guillem, Guerrero; Koba, Esquerdo, Yunus, Carlos González; Sergio Moreno y Jordi Sánchez