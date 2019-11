Uros Racic firma su primer gol con Famalicao

Famalicao está superando las expectativas. Transcurridas once jornadas de Liga NOS, el equipo de Joao Pedro Sousa está tercero en la clasificación, con seis puntos menos que el líder Benfica y cuatro menos que Oporto. Sporting se mantiene por detrás. El pasado sábado empató ante Moreirense (3-3), un resultado que puede catalogarse de pinchazo. Los dos valencianisas cedidos en la entidad famalicense fueron titulares. Álex Centelles es titular fijo en el lateral izquierdo, Uros Racic alterna condición, pero siempre rasca minutos. Ante Moreirense marcó su primer gol en Liga NOS, no estuvo brillante, pero dejó uno de los goles de la jornada, un zarpazo muy de su estilo: recuperación en campo rival, conducción hasta la frontal y disparo desde fuera del área, mezcla de colocación y potencia.

Racic está tomando temperatura poco a poco, pero no termina de asentar un rendimiento notable con continuidad. Pese al golazo, compañeros como Diogo Gonçalves, Fábio Martins o Gustavo Assunçao fueron elegidos como futbolistas destacados. El serbio está jugando como interior, la posición de eje de la sala de máquinas es para el hijo de Paulo Assunçao. Famalicao acusó la expulsión de Nehuén Pérez. Centelles, por ejemplo, no estuvo tan fino como otras jornadas. El lateral izquierdo está dejando fogonazos importantes y lleva dos asistencias. Mejor le va a otro ex de la cantera del Valencia como Toni Martínez, que lleva cuatro goles.