El plan de Celades para el lateral derecho: Jaume Costa

El Valencia se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Paterna con tres canteranos. Albert Celades ha echado mano de Vicente Esquerdo por los problemas que tiene el equipo en el centro del campo con la lesión de Geoffrey Kondogbia y el estado físico todavía al 50% de Francis Coquelin. El de Calpe ya entró en la convocatoria en el último partido de LaLiga contra el Granada. Otro de los que el técnico ha incorporado al primer equipo es Javi Jiménez. En el centro de la defensa se vive una situación similar. Solo están disponibles Ezequiel Garay y Gabriel Paulista porque Mouctar Diakhaby está lesionado y Eliaquim Mangala todavía genera dudas en la parcela física. El tercero de los canteranos es Adrián Guerrero, el lateral izquierdo del filial.



¿Y por qué ha subido si José Luis Gayà y Jaume Costa están perfectamente y a disposición del entrenador para el Benito Villamarín? El motivo de que haya entrenado es el cambio de posición de Jaume Costa que Celades tiene en la cabeza para enfrentarse al Real Betis. El exgroguet está llamado a jugar en el lateral derecho y ocupar la posición de un Daniel Wass obligado a desplazarse al doble pivote. Jaume ya jugó a pierna cambiada hace dos semanas contra el Granada cuando Wass subió de urgencia al centro del campo por la lesión en el isquio de Kondo. No es una posición nueva para él. Calleja ya utilizó a Jaume como solución de emergencia la derecha la temporada pasada en el Villarreal. Llegó hasta a marcar al Madrid en el Santiago Bernabéu en esa demarcación. Y es que, Celades no confía en Thierry Correia como dejó claro en el último partido de Liga. Su explicación en rueda de prensa fue la siguiente: «A Correia no lo veo verde, pero veo muy muy bien a Jaume Costa».