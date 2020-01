Fichajes, Garay, Cancelo, Eibar... Celades responde a todas las preguntas

Albert Celades volvió a hablar para los medios este jueves 2 de enero tras el entrenamiento del Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna. El técnico habló de los lesionados, del futuro de Garay, de la posibilidad de fichar algún jugador este mercado de invierno y del Eibar, próximo rival. Estas fueron sus palabras:

¿Cómo está Guedes? ¿Sería el mejor fichaje de mercado de invierno?

Sería un gran regalo, no solo a Guedes, a todos los lesionados, se encuentra bien, está mucho más animado, ha entrado ya a la fase de salir al campo, está haciendo carrera y está en esa situación de adaptación al campo, poco a poco irá entrando en tareas colectivas, pero aún tardará unos días, pero la vuelta está más cerca, ya puede correr, vamos avanzando y sería un magnífico regalo.

¿Qué le pide al nuevo año?

Le pedimos siempre salud al año y ojalá consista en los que están lesionado que vuelvan a estar sanos y puedan ejercer su profesión, hemos tenido muchos lesionados en los últimos meses, ahora tenemos un numero más normal de lesionados, con cuatro jugadores de baja, y ojalá estén pronto con nosotros, en cuento a las competiciones, hay que afrontar cada partido con la intención de ganar y eso nos podrá en nuestro sitio.

¿Cómo están Rodrigo, Maxi y Cillessen? ¿Y Kang In?

Kang In está a un nivel parecido a Gonçalo, han empezado a salir al campo y son dos jugadores que no van a poder estar en la Supercopa, pero después se irán incorporando al grupo, en cuanto a Gameiro, Maxi y Cillessen, están disponibles para jugar y entrar en la lista de convocados.



Mercado de fichajes

¿Sueña con un título o un fichaje?

Tengo eso que es la realidad, lo otro sería la consecuencia de hacer bien las cosas, no me planteo nada más allá del partido del Eibar, lo demás no lleva a nada, en estas fechas todos tenemos deseos, pero el mío es hacer un buen partido el sábado y luego seguir igual.

¿Te gustaría que el Valencia fichara un lateral derecho?

Estoy muy contento con la plantilla que tengo, tengo mucho respeto por todos los jugadores, la realidad es lo que tenemos ahora y ya veremos qué sucede en la ventana de mercado.

Guardiola dijo que Cancelo era libre para decidir dónde quería jugar. ¿Puede aportar algo de luz sobre este interés?

No, entiendo vuestra preocupación, pero no puedo hablar de estas cosas cuando tengo un partido tan importante, los jugadores que tenemos aquí son la realidad y a día de hoy somos los que somos.

Dice que está contento con lo que tiene. ¿Le preocuparía que llegara un ofertón?

Claro que me preocuparía, claro que sí, porque esas cosas no las puedes controlar, en ese aspecto sí que me preocuparía, y ojalá podamos seguir así, pero eso ya no depende de nosotros, si pasa eso, habría que sentarse y ver qué opinan todas las partes.

¿Se habla mucho del lateral derecho porque no ve a Correia preparado?

Yo nunca he confirmado eso, nunca he dicho que no tiene nivel para jugar en el Valencia, es verdad que no ha jugado tanto como le gustaría a él, porque nos hemos decidido por otros jugadores no porque no tengo nivel.



Eibar, próximo rival

¿Cómo se prepara un partido antes de una Supercopa contra el Madrid?

Como que lo demás no importa, lo que importa es el sábado, el Eibar es un equipo que en los últimos años ha puesto dificultades, llevan dos victorias y un empate en sus tres últimas visitas, es un equipo muy decidido y valiente, tiene una estructura muy definida, además ha estado lastrado por las bajas como nosotros, pero merecen más puntos de los que tiene. Como no estemos con la mentalidad adecuada tendremos muchas dificultades, lo importantes es el sábado.

¿Qué sintió en el entrenamiento a puerta abierta de Mestalla? ¿Le gustaría repetir?

Fue muy bonito que pudieran acudir tantos niños, ojalá podamos repetir, pero es verdad que a veces necesitamos la tranquilidad que en Mestalla no puedes tener, pero sí que es cierto que necesitamos el apoyo de la gente y para eso hay que darles, acciones como la del otro día son importantes para todos.

¿Cuál puede ser el punto clave del partido?

El Eibar es un equipo muy decidido, quiere jugar y robarte en campo contrario, tiene juego directo bueno, segunda jugada y luego tiene buen juego combinativo, con calidad técnica y destacaría que juega como un equipo.

¿Quién será titular en la portería?

Todavía no se lo hemos dicho a ellos, sabemos que portero va a jugar el sábado, pero entiende que antes se lo comuniquemos a los jugadores.

Sería importante mantener el gen ganador del equipo.

Nos gustaría acabar la primera vuelta sin ninguna derrota haciendo un gran partido, haciendo disfrutar a los aficionados y ese gen competitivo no es fácil de encontrar y no queremos perderlo, queremos fomentar ese gen competitivo y mantenerlo.

No ha perdió como local junto a Madrid y Barcelona. ¿Qué valor le da?

Le damos el valor que tiene que es bastante, todos los partidos son difíciles, hay que intentar mantener eso, porque es un factor muy importante, la afición cuando estamos juntos somos más fuertes, hemos sentido mucha ayuda de ellos y ojalá cerremos la primera vuelta con una victoria y mantener este tipo de situación en Mestalla.



Futuro de Garay

¿Usted quiere que la renovación de Garay se cierre o le preocupa que le pueda afectar a su rendimiento? ¿Ha hablado con él al respecto?

Lo ideal es que se solucione rápido y bien y todas las partes queden satisfechas, pero las negociaciones duran más de lo que a uno nos gustaría, he hablado con él sí, dentro de una negociación siempre hay momentos de incertidumbre, pero es un jugador veterano, ha vivido momentos como este y entiendo que lo va a llevar bien y su rendimiento será notable como hasta ahora.

¿En qué estado esta la negociación de Garay? ¿Confirma que están negociando? ¿Le sorprende que se haya llegado a este escenario con el jugador ya libre?

Sí, están en conversaciones para esa renovación, ¿me sorprende llegar a esta situación? Es la que es, ojalá que todo se hubiera solucionado antes, pero ahora lo ideal es que se solucione rápido y bien, que todo el mundo acabe contento y el jugador se sienta querido y valorado, eso es lo más importante, que todo acabe bien.

Marcelino dice que no hay mucha diferencia entre su equipo y el suyo. ¿Qué piensa?

Siempre he dicho que no tengo obsesión con que sea el Valencia de Celades, es el Valencia de los valencianistas y así tiene que ser. Lo que quiero es que los aficionados estén orgullosos de sus jugadores y de su equipo.