Federico Sagreras: "Queremos precios populares para los que se desplazan"

Federico Sagreras nuevo directivo de aficiones unidas. El presidente de la APV, asociación de peñas del Valencia CF que en agosto cumplirá 40 años, ha sido elegido como directivo de AFEPE. El principal proyecto en marcha es el de popularizar el precio del fútbol para los peñistas que se desplacen con sus equipos. En València, Sagreras intenta que el club de Mestalla esté más cerca de sus fieles aficionados.



Para empezar, enhorabuena. Ha sido elegido miembro de la junta directiva de AFEPE (Aficiones Unidas del Fútbol Profesional en España).

Gracias. La Asociación abarca a 37 federaciones inscritas de peñas. A excepción del Athletic, las de los clubes de Primera están todas. La persona elegida presidente diciembre, que ya estaba, José Manuel Mateo (Getafe), ha pensado en mí tanto por la gestión que estamos llevando a cabo en la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) como por lo personal. Me ha confiado el régimen interno –estatutos, convenios con los clubes, reglamentos, etc–. La APV es una de las fundadoras de Aficiones Unidas y teníamos que estar ahí.

¿Qué es Aficiones Unidas?

Igual que las peñas, una asociación sin ánimo de lucro de la que formamos parte todas las federaciones. Tiene su sede en Madrid. No pagamos cuotas y realizamos un par de seminarios al año sobre seguridad en colaboración con la Liga y la Policía, en los que se detalla todo lo que puede entrarse a los estadios, pautas de comportamiento, reglamentos de ventas de entradas... Gracias a Aficiones Unidas todas las asociaciones de peñas podemos apoyarnos y asesorarnos. El fútbol somos todos, es nuestro lema, trabajamos para generar lazos de relación y amistad entre seguidores de diferentes clubes.

¿Cuándo y dónde nació?

La idea nació hace cerca de 25 años. La Agrupació de Penyes Valencianistes, junto la del Sporting y alguna otra, fue una de las fundadoras. De hecho, el primer secretario fue de nuestra APV, Alfredo. Jaume Part, más adelante, fue directivo. Hoy la relación con la Liga es excelente. Hay un convenio entre los clubes y las federaciones por el cual en Segunda tienen entradas a 15 euros. Es una medida que pretendemos extender a Primera. Realiza un congreso cada año. El pasado estuvimos 99 representantes en Madrid, y en este iremos a Las Palmas a finales de junio. AFEPE sirve como aprendizaje de lo hecho en otros lugares. Todos sabemos que tenemos que ir de la mano del club, sin que eso signifique estar siempre de acuerdo, pero nos debemos al club en el sentido de que sin él no existirían las peñas.

Parece que el aficionado 'pinta' cada vez menos en un mundo del fútbol marcado por el negocio. ¿AFEPE puede servir para equilibrar la importancia de peñistas y seguidores?

Por supuesto. Por ejemplo, hemos creado un departamento de seguridad. Cualquier incidencia para los peñistas que se desplacen, incluso en su misma ciudad, puede trasladarse a AFEPE y esta lo extiende a la Liga y los clubes. Aparte, estamos bien vistos por la Policía, que sabe que somos personas que trabajan por el aficionado, que con nosotros las familias y la gente va a disfrutar del deporte y animar, y no a crear problemas. Cuando viaja cualquier federación la Policía la ayuda; si hay constancia de que se trata de un grupo ultra, la cosa cambia. En casi ninguna federación hay grupos ultras, ese es uno de los artículos de los estatutos: Estar contra la violencia y la xenofobia en el deporte, sea física o verbal, quien cometa violencia no cabe.

¿Cuáles son los proyectos?

Hemos creado grupos de trabajo para cuatro años; incluso, una vocalía para el fútbol no profesional de Segunda B. La coordinación para viajes y entradas en Segunda es muy positiva, y pretendemos transportarla a Primera, que cada club marque un cupo de entradas en zona visitante, por ejemplo 300-500 al precio de 25 euros. Se trata de hacer una plataforma que incluya a los clubes de élite con el objetivo de popularizar el precio del fútbol para los que viajan con su equipo. Tengo entendido que el Barça está por la labor de entrar.

¿Puede precisar cómo funcionaría esta plataforma?

Habría que darse de alta en la plataforma, primero la Agrupació de Penyes y luego sus peñas... Todo ideado desde el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Yo, como presidente de la APV, validaría a las peñas, y luego cada presidente validaría a sus peñistas. Cada peña podría ver a sus peñistas y la APV a las peñas. Después en cada desplazamiento se daría una serie de peticiones, que si exceden el cupo se regirían por determinados criterios para concederlas según número disponible: cinco, diez por peñas, dependería...Sería un primer paso que se quiere dar la temporada que viene, aunque sea un inicio con la firma del convenio por parte de 12 o 13 clubes. Sin olvidar, que los clubes también popularizarían precios y darían facilidades a sus abonados, inscribiéndose en la plataforma como club y a los abonados que se desplacen.

Ahora que hablamos de viajar con el equipo, me surge la curiosidad: ¿Hubo demanda para Arabia Saudí?

Ninguna. Teníamos una propuesta de una agencia de viajes de Madrid, dispuesta a trabajar con los aficionados de los cuatro equipos. El precio era de 2.300 euros: avión, hotel con alojamiento y desayuno, dos excursiones, estancia de 5-6 días... La recomendación que me hicieron desde la agencia fue: «Si vas a viajar, no vayas con tu mujer». Nadie se interesó por un viaje imposible y por un turismo en el que no se puede salir del hotel.

Desde el punto de vista del aficionado, del que vive y sufre su club día a día, ¿fue un error la Supercopa a cuatro en Arabia Saudí?

Totalmente. Todas las federaciones de peñas así lo vieron. Fue un error cambiar el formato con la competición a punto de acabar, en marzo. Debía haberse hecho para la campaña 20/21. Luego, el lugar. Una competición así la organizas en una sede neutral en España y muchísimo mejor. Por ejemplo, en Bilbao y llenas San Mamés de gente del Valencia, el Atleti, el Madrid y el Barça. Se nos vendió que el campo estaría lleno y nada. Sentí vergüenza ajena de la pitada al Valencia...Poderoso caballero es don dinero, y esa imagen del jeque y Rubiales al lado sonriendo con el móvil...pero no debe olvidarse de los aficionados. Nos hemos quejado mucho del partido de Liga en Miami... y ahí los clubes y sus peñas estaban de acuerdo, y los aficionados iban a tener ventajas. El Valencia, como club, salió el más perjudicado en lo económico. Las aficiones fueron las cuatro maltratadas.

El desplazamiento a San Siro para la ida de octavos de Champions será una historia radicalmente diferente.

El club comunicó que llevamos más de 2.000 entradas vendidas. Me gusta leer las redes, y hay gente que no entiende cómo va el asunto, que se cree que organizar un vuelo chárter es algo fácil para la APV. Otras federaciones han tenido sus problemas y sus clubes han subvencionado el desplazamiento. Si no se subvenciona, un vuelo chárter a Italia sale por 410 euros. Nosotros hemos subvencionado y sale a 375 para el peñista... En València sólo hay base de 'Air Nostrum', pero su avión es de 100 plazas. Si hay que traer un avión de 200 plazas desde Madrid, como el que va a Milan, vale mucho dinero. Lo ideal sería que los clubes subvencionasen o, como la última vez que viajamos masivamente, al menos, las entradas. Yo lo he hablado y lo he intentado con el Valencia CF...

¿En estos últimos años no se echa en falta esa ayuda del club para los viajes de la afición?

Precisamente, el día del Valladolid se pagaron los autobuses...Si la gente del club se concienciase de la importancia de reunir a 4000 valencianistas en San Siro... Esto debería valorarse y ver de qué manera conseguirlo. Estamos hablando de compensar dinero. Si, por ejemplo, pasar de ronda son diez millones de euros, cuánto te costará 4000 personas en la ida de octavos, ¿200.000 euros? Es una inversión que se hace, un espejo para que el mundo sepa que en Italia hubo 4000 aficionados del Valencia y que el club da un paso adelante con su gente. Por desgracia, en la APV no podemos hacer milagros. Ya nos ha costado subvencionar 35 euros a los peñistas...

¿Respecto al conflicto con la Curva Nord prevé alguna solución?

En la vida hay un momento para cada cosa. Hay muchas peñas en la APV creadas por gente salida de Yomus, Gol Gran... Ahí está VCF Sud. Cuando en su día se creó se dijo que sería una grada joven y el Valencia delimitó que pondría las normas. Esa grada, si se va a animar, es primordial y necesaria.

Se supone que los menores de 26 de la Curva seguirán en la grada...

Claro, imagino que sí. Salvo alguna sanción por algún incidente, están en su absoluto derecho de estar. Me entristecen noticias que me han llegado sobre gente joven, con ganas de animar que se ha unido haya sido coaccionada... no podemos saberlo a ciencia cierta, pero nos han dicho que querían entrar con bombos para animar y un grupo externo les ha coaccionado. Este proceso necesita un año o dos para sentarse, que los jóvenes se sientan libres sin coacciones y estoy seguro de que seguirán animando. Las maneras agresivas no tienen cabida.

Podríamos hablar largo y tendido...Aunque toca hacer balance y perspectiva de futuro.

En año y medio, hemos pasado de cuatro peñas en el extranjero a 22; también crecimos en número de peñas en España. El momento competitivo del Valencia en el Centenario nos ha ayudado. Ayudamos en los actos del Centenario, la gestión de entradas en la final fue exitosa, nunca se entregaron tantas a tantas peñas... Si sigue hacia arriba, auguro un buen futuro. ¿Por qué no soñar? Como dijimos en el Villamarín, soñar que no tenemos techo. Como proyectos, trabajamos para que esa plataforma de entradas se ponga en marcha en todos los estadios, con el Madrid será más difícil. A la gente no se le puede poner el fútbol a 70 euros. Y ojalá consigamos vuelos y viajes más baratos, patrocinios que beneficien a los peñistas... La APV irá de la mano del Valencia, pero no como una relación padre-hijo, sino como buenos amigos que se dicen las cosas, y así lo hicimos con el presidente cuando hizo aquel gesto a Mestalla. Y pidió perdón. Además, quiero hablar con Celades y los capitanes para que el jugador se acerque a las peñas en aniversarios señalados u actos de importancia. 16-17 actos, uno o menos por jugador en un año.