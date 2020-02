Mangala y Diakhaby están solos ante el peligro

El centro de la defensa del Valencia CF está maldito esta temporada. Es imposible tener más mala suerte. A la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Ezequiel Garay de seis meses se une ahora la de Gabriel Paulista. El central brasileño estará entre tres y cuatro semanas de baja por culpa de la entorsis en el tobillo derecho que sufrió en los últimos compases del partido ante el Atlético de Madrid. Las pruebas médicas efectudas entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana confirmaron que el brasileño sufre un grave esguince en el tobillo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de un mes.

La torcedura del tobillo derecho de Paulista fue tan fea que el club se temía lo peor. Sus gestos en el césped retorciéndose de dolor y su salida del campo en camilla eran tan alarmantes que el jugador se sometió a pruebas médicas esa misma noche para descartar una lesión de gravedad. Todo se quedó en un esguince. Eso sí, fuerte. Sufre algo más que una distensión ligamentosa. A favor de Gabriel juega su físico privilegiado y su capacidad de recuperación. En el club están convencidos de que puede acortar los plazos. También le favorece el calendario. Paulista no va a perderse tantos partidos como parece. Los dos primeros contra la Atalanta y la Real Sociedad ya no los iba a disputar por sanción. El brasileño se perderá el partido contra el Betis del 29 de febrero y es duda para el Alavés-Valencia del 6 de marzo. El siguiente partido ya es la vuelta de los octavos de final Champions en Mestalla para la que también está sancionado. Como mucho se perderá dos partidos solo de LaLiga. Su mensaje en redes sociales era optimista: "Gracias a todos por vuestro apoyo y los mensajes de ánimo. Pronto estaré jugando, espero que grandes partidos como el de ayer".

La lesión de Paulista es un contratiempo más para Albert Celades en el centro de la defensa que abre un nuevo escenario para Eliaquim Mangala y Mouctar Diakhaby. Los dos franceses se han quedado solos ante el peligro en pleno mes de febrero y están en la obligación de dar un paso adelante a la espera de que el club fiche o no un recambio para Garay. Mangala y Diakhaby han pasado de ser la última pareja de centrales de Celades a convertirse en la dupla teóricamente titular siempre y cuando el entrenador no opte por reconvertir a alguno de sus mediocentros defensivos a los que ya ha tanteado.

Diakhaby es fijo en San Siro. El francés descansó el viernes contra el Atlético -jugó unos minutos al final por la lesión de Paulista- y llega fresco de piernas y cabeza a Milán. Mouctar no cuajó un buen partido contra el Getafe y tiene una oportunidad de oro para reivindicarse en un escenario como San Siro. Ya respondió 'in extremis' en diciembre en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y solo piensa en dar el "paso adelante" que le ha reclamado Celades. ¿Y Mangala? El gran hándicap del francés es su estado físico después de tanta inactividad. Hasta ahora siempre que el central compitió necesitó varios días para recuperarse. El sábado en su día después en Paterna las sensaciones no eran malas. No hay secuelas físicas. El jugador estaba satisfecho con su actuación frente al Atlético y su predisposición para seguir jugando al servicio del equipo es total. 'Elia', como así le llaman sus compañeros, es un ejemplo de profesionalidad y esfuerzo. Sin Garay ni Gabriel, hay que creer en Mangala y Diakha más que nunca.

También te puede interesar:

Gabriel Paulista estará un mes fuera.

Al Valencia CF le espera una batalla en Milán.