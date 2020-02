Hugo Guillamón, a un paso de fichar por el FC Barcelona

El Barça está muy cerca de cerrar el fichaje de Hugo Guillamón. El central debutó este sábado con el Valencia CF en la derrota de los de Celades ante la Real Sociedad en San Sebastián, su ciudad natal.

Campeón de Europa sub 19 el año pasado en Armenia y subcampeón sub 17 en 2016 en Azerbayan, Guillamón llegaría con la carta de libertad bajo el brazo, ya que acaba contrato y el Valencia CF no renovó su contrato a pesar de ser un fijo en el filial y una de las perlas de la cantera.

Según SPORT, información que ha podido contrastar este periódico, Guillamón es un futbolista que la entidad barcelonista sigue de cerca desde hace tiempo, ya que los responsables de la cantera blaugrana consideran que es un central con potencial para adaptarse al juego del Barça debido a su capacidad posicional y de sacar el balón jugado desde atrás.

El planteamiento inicial es que el joven defensa se incorpore al filial, pero con perspectiva de incorporarse en poco tiempo al primer equipo, de ahí que la intención sea plantearle un contrato de larga duración.

Guillamón termina contrato este temporada y desde hace tiempo el Valencia CF se debate entre ofrecerle la renovación o no, finalmente, antes de que jugara este sábado en el Real Arena, César Sánchez, director de fútbol del club de Mestalla, le transmitió la intención de ofrecerle un contrato solo para el Valencia CF Mestalla. Sea como sea el club blanquinegro tendrá que moverse con celeridad si no quiere perder a este joven futbolista.