Luis Suárez, la apuesta de Corona

Luis Suárez, delantero del Zaragoza que sigue el Valencia CF, es una apuesta de Miguel Ángel Corona. El jefe de Scouting del club tiene mucha confianza depositada en este joven delantero de 22 años que se ha convertido esta temporada en una de las sensaciones de la segunda división con 17 goles y 3 asistencias. Corona controla el futbolista desde hace tiempo, conoce su situación deportiva de primera mano, tiene muy buenos informes y ha sido el gran valedor para que la secretaría técnica lo haya seguido con lupa durante los últimos meses coincidiendo con su explosión en el fútbol español.

El interés de Corona por Luis Suárez no es nuevo. El 'secretario técnico' del Valencia ya se interesó el año pasado por Luis Suárez cuando era el director deportivo del Almería. El colombiano entonces jugaba en el Nàstic de Tarragona en calidad de cedido por el Watford. El delantero encajaba en los planes de Corona porque entraba en la filosofía rojiblanca de jugadores jóvenes sub-23 con proyección y hambre para progresar en el mundo del fútbol. La idea de Corona era que el colombiano prolongara su cesión y siguiera fogueándose un año más, esta vez en las filas de su Almería. Luis Suárez dio la razón a Corona cuajando una buena actuación en su visita a los Juegos Mediterráneos con el Nàstic a mediados de abril. La salida de Corona del Almería a principios de agosto a raiz de la llegada del saudí Turki Al-Sheikh impidió que aquel interés en el colombiano se convirtiera en algo más.

El Valencia CF es uno de los clubes que está pendiente del futbolista, pero no es el único. Atlético de Madrid, Nápoles, Lazio, Getafe o Betis también siguen los pasos. El colombiano reúne muchos de los requisitos que buscan las secretarías técnicas. Es casi una obligación tenerlo controlado. Es joven (22 años), tiene gol (17 goles esta temporada solo por detrás del internacional uruguayo Christian Stuani) y no ocupa plaza de extracomunitario (hace unos meses obtuvo la nacionalidad española). Es seleccionable de cara a los JJOO de Tokio de 2021 y los técnicos de la RFEF también lo están siguiendo de cerca, conscientes de que Colombia todavía no lo ha convocado.

El Watford compró a Luis Suárez en el verano de 2017 por 150.000 euros, el jugador se ha revalorizado en el fútbol español y el club inglés ahora está en la obligación de decidir si lo renueva con un proyecto deportivo detrás o hace caja con él. Ya hubo equipos de primera división que preguntaron por el colombiano durante el pasado mercado de invierno, pero el Real Zaragoza, el Watford y el jugador en consenso creyeron que todavía no era el momento de dar el salto. Este verano puede ser diferente y más en un mercado a la baja como consecuencia de la crisis mundial del coronavirus. El Valencia CF está atento.