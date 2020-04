Maxi Gómez: el sucesor de Cavani y Luis Suárez

Juan Tejera, el hombre que hizo debutar a Maxi Gómez en la primera división del futbol uruguayo, apuesta por el delantero del Valencia CF como el "sucesor" de "dos monstruos" como Luis Suárez y Edinson Cavani. En la primera parte de este año 2020 los jugadores de Barcelona y PSG han cumplido 33 años, y Uruguay, cuna de excelentes y aguerridos delanteros, necesitará pronto recambio en una selección en la que el veterano Óscar Washington Tabárez ha dado muy pocas alternativas a los jóvenes pretendientes.

"Maxi va camino de ser el sucesor de esos dos monstruos del fútbol que tantas diferencias marcan. Nosotros nos preguntamos por qué salen futbolistas tan buenos aquí en Uruguay, que en Europa marcan diferencias. Es una idiosincrasia de los uruguayos, que nunca se rinden ante la adversidad. No bajan los brazos, siempre trabajan para mejorar y eso Maxi lo está aplicando", asegura el técnico que dio a Maxi sus primeros minutos de juego en Defensor Sporting en una entrevista a 'VCF Media'.

Con el '30' a la espalda, Tejera dio la alternativa a Maxi con solo 17 años. Por entonces, el joven delantero había dejado su Paysandú natal para probar fortuna en Montevideo. ¿Qué es lo que vio en el hoy artillero del Valencia CF? "Él había estado jugando en Cuarta y en Tercera, nos lo recomendó su técnico Ricardo Meroni, tenía 18 años y lo comenzamos a probar en julio de 2015. Al principio notó la exigencia del día a día, pero tenía un buen físico y era un '9' de área, una posición en la que andábamos escasos. Subió al primer equipo junto a Gonzalo Carneiro, hoy jugador del Sâo Paulo, y superó bien la prueba hasta el punto de ser decisivo en la Copa Sudamericana. La temporada siguiente explotó", relata el entrenador.

Hoy, Tejera insiste en que el atacante de 23 años no tiene dudas de que puede suceder a Cavani y Suárez: "Está en vías, tanto Luis como Edinson ya están dejando la juventud. A medida que Maxi mantenga el nivel, llegará su momento". El ex entrenador de Defensor Sporting confiesa que lo que más le llamó la atención de Maxi fue "su personalidad, que ya demostró en el partido ante Lanús de la Copa Sudamericana en su primer año..." "Tras empatar a cero en Argentina, igualamos a cero en casa y la eliminatoria se iba a decidir en los penaltis. Estábamos decidiendo quién iba a lanzar, cuando se me acercó el capitán Fleurquín y me comentó 'el gaucho quiere patear' en referencia a Maxi. ¡Me sorprendí! Me había mandado al capitán para decírmelo", argumenta.

El técnico rememoró los murmullos de aquel tenso instante en el estadio cuando iba a disparar, "pero él, con su actitud ganadora, su coraje, su personalidad, marcó el penalti decisivo que nos llevó a los cuartos de final, le tocó vivirlo a él, pero porque se lo ganó". "Tiene una personalidad muy fuerte, muy típico en los futbolistas uruguayos, temperamental dentro del reglamento que ahora maneja con mucha más inteligencia, lo que le lleva a seguir pasos ascendentes en su carrera", vaticina.

Además, Tejera comenta que desde entonces ve al valencianista con "más experiencia, más tranquilidad". "Domina la ansiedad para poder mejorar su juego, ha crecido técnicamente, físicamente está muy bien y es todo fibra, ha ganado madurez mental. Lo he visto jugar en el Valencia y ha hecho goles importantes, que para un '9' es fundamental, más allá de jugar bien, regular o mal", añade.



"Lástima que tuvo que parar con la lesión, pero seguro que cuando vuelva la competición estará recuperado y está para dar aún mucho más", augura. Y así será, Gómez ha aprovechado el aplazamiento de las competiciones por la crisis del coronavirus para recuperarse de la fractura en el quinto del metatarsiano del pie izquierdo. Albert Celades podrá contar con él sin problemas.