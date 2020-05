Los secretos del 'Piojo' y el 'Matador' Kempes

Dos leyendas del Valencia CF, los argentinos Mario Alberto Kempes y Claudio Javier López, han mantenido una entretenida vídeo conversación con la cadena de deportes ESPN en la que ambos relatan cómo fueron sus fichajes por el club de Mestalla, además de rememorar los partidos que jugaron frente a Holanda en los Mundiales o la racha inolvidable del 'Piojo' al frente del Valencia cuando delante estaba como rival el FC de Barcelona de Pep Guardiola.

Mientras el entrevistador alardea de poder tener una camiseta del Centenario del Valencia firmada por el 'Matador' Kempes, Claudio López evoca en la charla "como se caía Mestalla cuando entró Marito a la cancha" en el partido de las leyendas, disputado el 24 de marzo de 2019. Instantes después, la conversación prosigue con el relato del Piojo López de sus primeros días en el verano de 1996.

Piojo cuenta cómo tuvo que convencer a Luis Aragonés, quien no contaba con él durante las primeras semanas a su lado. "Llegué justo cuando vendieron a Pedja Mijatovic. A la segunda o tercera semana, Luis me citó en su oficina. 'Mire, le voy a decir la verdad. Yo a usted nunca lo consideré como jugador para este equipo, pero a medida que pasan los días y los entrenamientos me está demostrando que usted quiere hacerlo bien y estar acá. Bienvenido al equipo, y siga trabajando así en adelante'. Eso me dijo".

"Me lo gané con esfuerzo, sabiendo que podía dar la talla. Me había costado mucho salir del país, estuve cinco años en Racing y la peleé mucho. El Valencia me empezó a seguir en el pre-olímpico de enero y la contratación no se terminó hasta julio. Después de los Juegos Olímpicos ya tenían un estudio realizado sobre mí", sigue contando el 'Piojo' López a la delegación mexicana de ESPN.

Diferente fue el fichaje de Mario Kempes por el Valencia CF 20 años antes. "A mí no me pidió nadie, me llevó Pasieguito, que solo podía conocerme por las revistas, por 'El Gráfico'. No había la tecnología de hoy en día. Antes no sabían si jugabas bien o mal, si eras lindo o feo, si contabas cuentos, tomabas mate o hacías asados... No era así. Pasieguito se jugó la vida conmigo y costé bastante dinero y nadie me conocía", admite el 'Matador', que se compromete a hacerle llegar a Claudio una camiseta del Centenario firmada.

La charla por vídeo conferencia continúa con los dos goleadores históricos del Valencia CF recordando los grandes partidos que Argentina ha vivido en la Copa del Mundo contra Holanda. El 'Piojo', a pesar del gol que anotó en los cuartos de Francia 98, sufrió la eliminación a costa de la selección 'oranje' liderada por Dennis Bergkamp. Kempes, en cambio, pudo desquitarse en la final de Argentina 78 de la derrota cuatro años antes frente a la 'naranja mecánica' en Alemania 1974. Eso sí, admite que vio pocos equipos de la categoría de aquellos holandeses: "Fue una de las mejores selecciones que yo he visto sin la suerte de haber podido salir campeona".

Por supuesto, en la conversación no se escapan los 'picotazos' del Piojo al Barça a finales de los años 90, en la Liga, en la Champions... Incluso, Kempes reconoce no haber tenido nunca una racha tan increíble como la de su compatriota contra los culés. "Arrancaba la semana y el lunes en el entrenamiento ya sabía que el sábado tendría que marcar a Guardiola, cortarles el circuito de juego al Barcelona, y esperar mis momentos para correr hacia delante", explica López.

Pincha en el vídeo para ver toda la conversación entre dos mitos del Valencia como son Claudio López y Mario Kempes.