La prima que Cañizares 'no negoció'

El cruce de mensajes entre Santi Cañizares y Paulo Futre ha animado las redes sociales. Ironía y broma a cuenta del gol de Pedja Mijatovic en el Ámsterdam Arena, con el que el Real Madrid se llevó su séptima Copa de Europa ante la Juventus, que han sentado mucho mejor entre aficionados de Atlético de Madrid y Valencia que entre los madridistas.



El gol de Mijatovic, presumiblemente, fue en fuera de juego y decantó la final a los 66 minutos. Hace un par de días, Cañizares participó en 'El Partidazo de Cope' junto al montenegrino y confesó que el gol de Pedja le ayudó a comprarse una casa en València poco después. Tres semana antes de aquel partido, jugado el 20 de mayo de 1998, Cañete se había comprometido con el Valencia CF para cinco temporadas.



La casa pudo comprarla con la prima que recibió del Madrid por ser campeón de Europa, alrededor de 300.000 euros. En las redes, un aficionado del Atlético disparó con 'bala' preguntando al de Puertollano cuánto había cobrado el árbitro por el gol de dudosa legalidad. Cañizares siguió el juego con sorna: "Yo no lo negocié".





Paulo Futre, ex del Atlético , no pudo tampoco quedarse quieto en Twitter y le dijo, entre risas, a Cañizares:. "Yo te admiro mucho, Paulo", contestó nuevamente el ex del Valencia. "Y yo a ti, amigo. Cuídate mucho,, terminó Futre. Desde el buen humor, los dos han generado un sinfín de reacciones.