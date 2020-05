El famoso troleo de Helguera a Emery

"Cuanto más sale el zorro de la madriguera, más cerca está de la peletería". Tal vez alguno no la conozca o la haya olvidado, pero esta frase fue famosa entre el valencianismo durante un tiempo. La escribió Iván Helguera, exjugador del Valencia CF, en la pizarra del vestuario de la Ciudad Deportiva valencianista. Y lo hizo con dedicatoria al que entonces era entrenador del conjunto blanquinegro, Unai Emery.

Helguera llegó al Valencia CF en la temporada 2007/08 de la mano del entrenador Quique Flores. Firmó tres temporadas y en la primera, con Quique, Koeman y Voro como entrenadores del equipo, llegó a jugar 37 partidos. En al siguiente llegó Unai Emery al banquillo blanquinegro y la cosa cambió. El futbolista cántabro comenzó a quedarse fuera de las convocatorias porque Emery no contaba con él y no lo asumió. O lo asumió mal. Fue en ese contexto cuando escribió en la pizarra del vestuario la famosa frase del zorro y la madriguera.

El exjugador del Real Madrid es ahora entrenador de Las Rozas Club de Fútbol, del Grupo I de Segunda División B, y en una entrevista en El Partidazo de Cope admitió su particular troleo a Emery. "Tenía unas pocas broncas con Unai. Él no me convocaba para los partidos y yo le escribía cosas en la pizarra del vestuario cada mañana. Cuando lo veía se cabreaba mucho. Le escribía frases rases como 'cuando baje la marea, veremos quién se baña desnudo'. Se volvía loco".

Pero afortunadamente para Emery y para el Valencia CF, porque aquella situación era insostenible, pocos meses después el club de Mestalla y Helguera anunciaron al ruptura del contrato a mediados de diciembre de 2008.



