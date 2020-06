Celades prueba en serio con Hugo Guillamón

Quedan diez días para que se reanude LaLiga con el Derbi contra el Levante del próximo 12 de junio a puerta cerrada en Mestalla y Albert Celades no tiene tiempo que perder. El técnico del Valencia CF ha aprovechado su segundo entrenamiento colectivo para comenzar a hacer sus primeras pruebas serias de cara a la competición.

El catalán ha organizado por primera vez un partido de once contra once jugadores a todo el campo sin dimensiones reducidas como es habitual en los entrenamientos. Celades sabe que no tiene la posibilidad de organizar amistosos para preparar el inicio liguero y quiere crear situaciones reales de partido para llegar lo mejor preparados posible al Derbi.

La realidad es que Celades ha comenzado a perfilar su once titular de cara al debut liguero contra el Levante y, aunque el equipo está sujeto a cambios, no será muy diferente al que formó este martes en Paterna con distribución táctica de 4-4-2. Era el compuesto por Cillessen en la portería, una línea en defensa con Florenzi, Paulista, Hugo Guillamón y Gayà; el doble pivote Coquelin-Parejo, las bandas eran para Carlos Soler y Guedes y la dupla ofensiva estaba formada por Rodrigo y Gameiro.

En la otra parte del campo el equipo sin peto estaba compuesto por Jaume; Correia, Mangala, Diakhaby, Jaume Costa; Kondogbia, Wass; Kang In, Cheryshev; Manu Vallejo y Maxi Gómez. Un once en teoría más suplente que el primero. Sobrino y Esquerdo eran suplentes. El resto de canteranos realizaron el calentamiento con el grupo, pero entrenaron al margen a la espera de que Celades vaya echando mano de ellos en caso de necesidad. Los onces no son definitivos, pero tampoco es casualidad la formación de unos y otros:

HUGO GUILLAMÓN CUENTA Y MUCHO

Albert Celades ha juntado durante la primera parte de la pretemporada a Gabriel Paulista con Mouctar Diakhaby en el centro de la defensa. Los dos estaban llamados a ser la pareja titular en el Derbi, pero la presencia de Hugo en el equipo titular es la confirmación de que el canterano cuenta en los planes del entrenador. Le gusta y mucho. Sus condiciones para sacar el balón desde atrás juegan a su favor. Celades le hace sentir importante y lo quiere muy enchufado porque está dispuesto a darle oportunidades en estas últimas once jornadas. Lo va a necesitar.

KONDO SANCIONADO: COQUELIN-PAREJO

Geoffrey Kondogbia vio la quinta amarilla en el último partido de LaLiga en Vitoria y es baja para el Derbi. Cumple clico. Su ausencia contra el Levante consolida todavía más el doble pivote de máximas garantías formado por Francis Coquelin y el capitán Dani Parejo.

WASS, EL RELEVO PARA LA MEDULAR

Tampoco parece casualidad que Daniel Wass formara en el centro del campo. El danés, además de lateral derecho, puede ser el futbolista que dé descanso a Parejo en algunas de estas últimas once jornadas frenéticas con partidos cada 72 horas. El capitán puede necesitar un relevo. Florenzi y Correia entrenaron como laterales.

SOLER-GUEDES, A LA ESPERA DE FERRAN

El equipo teorícamente titular estaba formado por Carlos Soler en banda derecha y Gonçalo Guedes en la izquierda. Ahora mismo son las alas titulares a la espera de que Ferran Torres se recupere de su herida en la rodilla. Este martes tampoco entrenó. Su vuelta -prevista para los próximos días- podría desplazar a Soler a la izquierda y mover a Guedes al banquillo.

GAMEIRO GANA A MAXI GÓMEZ AHORA

LA dupla de ataque estaba formada por Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro. A priori es la pareja titular porque Maxi Gómez ha salido de una lesión y no entrenó al mismo ritmo que sus compañeros las primeras semanas. Celades tendrá que decidir. Todavía quedan muchos entrenamientos por delante para ir perfilando el primero de sus onces.