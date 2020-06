"Diakhaby no está sentenciado, nadie lo está"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para una rueda de prensa telemática en la previa del partido de Liga entre su equipo y el Real Madrid (jueves 18, 22:00, Valdebebas). Celades ha explicado el porqué de la ausencia de Gabriel Paulista en la lista, ha confirmado que tanto Gayà como Ferran Torres están en condiciones de jugar de titulares contra el rival blanco y ha indicado que Mouctar Diakhaby "no está sentenciado" después del error que el viernes le costó al equipo la pérdida de dos puntos en el Derbi ante el Levante UD. Es más, el técnico entona el 'mea culpa' y se coloca en la primera línea de responsables de uno de los equipos más goleados de la segunda vuelta de la Liga. Los blanquinegros acumulan nueve partidos sin poder dejar la portería a cero y suman 60 goles encajados después de 40 partidos oficiales en esta temporada 2019/20. "La cifra de goles en contra es muy elevada. Yo me pongo al frente de todos los errores", dice el catalán.

Por otro lado, Celades llama a la calma con Hugo Guillamón, pese a la madurez que el joven central de la L'Eliana ha demostrado en su primer duelo como titular en el pasado Derbi o en los 45 minutos de su estreno en Anoeta previamente a la pausa por el coronavirus. "No diría que Hugo es titularísmo, hay que ir con tranquilidad con este tipo de jugadores jóvenes", comentó, además de señalar que "ojalá" las negociaciones para la renovación de Guillamón lleguen a "un buen camino".



Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:



-Estado físico de Gabriel Paulista, baja contra el Real Madrid

Con Gaby no hemos querido forzar la situación, quedan muchos partidos por delante y la exigencia va a ser muy grande. Era un riesgo demasiado elevado jugar el partido contra el Madrid

-¿Cuál es el estado mental de Diakhaby después del error del otro día y de sus palabras?

Diakhaby está preparado y dispuesto a jugar

-Estado físico de Gayà, que sí ha entrado en la lista de convocados

Está bien, tuvo un problema contra el Levante, pero hoy ha podido entrenar, antes lo había hecho al margen. Está bien, puede jugar desde el principio, su estado es óptimo para participar

-¿Diakhaby es un jugador a recuperar o ya lo da por perdido?

No, no, es un jugador recuperable. Y en eso vamos a trabajar. Es un chico que está en el foco después del último partido, pero vamos a ayudarle, por supuesto. Él tiene que aportar su granito de arena como todos los demás en este final de temporada

-¿Se ha planteado cambiar a Dani Parejo, que no está al nivel de hace un año, y apostar por la dupla Coquelin-Kondogbia de inicio?

Sí, claro que nos lo planteamos, nos planteamos variaciones en todas las posiciones y miramos alternativas para trabajar. Con Parejo estamos satisfechos del rendimiento que ha dado todo el año. Ha jugado todo cuando hubo una plaga lesiones grande, Dani ha soportado grandes esfuerzos repitiendo partidos con poco tiempo de recuperación. Nos ha ayudado muchísimo. Hay que entender que frente al Levante fue el primer partido que jugamos después de más de tres meses, sin amistosos ni nada de por medio. No solo Parejo, ninguno estuvo el otro día a su máximo nivel. No creo que sea algo individual de Parejo

-¿Le preocupa la actitud del Valencia en los últimos minutos contra el Levante?

Hemos hablado sobre ello, hemos trabajado esas situaciones. No estamos contentos con cómo gestionamos los últimos minutos del partido. En seis o siete minutos concedimos más que en todo el partido hasta ese final. Sucedieron errores que no tienen que pasar. Nuestra idea no era sufrir tanto ni meternos tan atrás, sino haberlo gestionado de un modo más solvente, pero no fuimos capaces y vamos a intentar que no vuelva a pasar

-Valoración sobre Guillamón y posibilidades de que forme como central al lado de Coquelin

Hugo es un jugador con el que veníamos trabajando durante la temporada, en entrenamientos del último tramo antes del parón, por ejemplo, ya jugó en Anoeta. Nos gusta lo que nos ofrece y contemplamos como una alternativa más en este final de temporada. Es un chico maduro, muy tranquilo. Estuvo a un muy buen nivel y ojalá siga así ofreciendo ese nivel. Respecto a Coque, también lo contemplamos como central porque es algo que se ha dado en el pasado, es una opción más que barajamos

-Ahora mismo el Valencia no jugaría el año que viene en Europa, ¿se conformaría con acabar quinto o sexto en la zona de Europa League?

No me gusta mirar o plantear objetivos a largo plazo, mi idea es intentar ganar mañana, mejorar. El objetivo después será prepararnos para Osasuna sin pensar en posiciones, sino en el día a día, mejorar, y prepararnos bien para el próximo partido... con dos días de descanso todo es muy exigente, nos jugamos muchas cosas y esa es la idea con la que vamos

-¿Ha sentenciado a Diakhaby?

No, no, que va. Ningún jugador que esté en la plantilla está sentenciado. Contamos con Diakhaby, como con todos los demás en el equipo. Todos hemos cometido errores y no desechamos a nadie, debemos ser un grupo fuerte, más allá de errores individuales, que todos cometemos, tenemos que agruparnos, ser fuertes y mirar todos en la misma dirección, no buscar culpables, porque eso no nos lleva por un buen camino

-¿Qué análisis hace del Real Madrid?

Es un rival muy fuerte, con algunos de los mejores jugadores del mundo, con muchas alternativas. Es de esos equipos que te exige mucho. Si por algo diferente están destacando es porque son un bloque muy solido, ya que han encajado muy pocos goles. El Madrid es el equipo que menos goles ha encajado, algo que no solía pasar y este año está pasando. Es un grupo de buenísimos jugadores y un magnífico entrenador. El Real Madrid es el máximo nivel, están los mejores

-La presencia en el once de un canterano, Guillamón, que en unos días finaliza su contrato

Ya hablamos de Guillamón como si fuera un fijo y solo ha jugado un partido de titular y otro en Anoeta. No solo con Hugo, con todos los jóvenes hay que ir poco a poco, siempre tienen un proceso de adaptación a algo diferente a lo vivido hasta ahora. Hugo nos ha ayudado y nos va a ayudar hasta final de temporada. Respecto a la renovación, sé que se está negociando con sus agentes y oalá se llegue a un buen fin

-Las estadísticas dicen que el Valencia ha perdido siete puntos en los finales de partidos. 18 en partidos en los que parecía tener controlados con resultados favorables.

Las estadísticas dicen cosas y cuando hay coas que se repiten en el tiempo hay más información. Perdimos muchos puntos en los últimos minutos, casi siempre en acciones de balón parado y unas cuantas con el VAR por el medio... Es una cosa que nos agradaría que no pasara, nos han dado muchos golpes. Como decías, el partido de Bilbao es el único que no encajamos goles a domicilio. Estas cosas las llevamos hablando mucho tiempo, debemos ser más sólidos en defensa para estar arriba

-Dos partidos contra el Madrid hasta el momento con dos sensaciones y sistemas de juego muy diferentes

Sí. Hemos jugado dos partidos contra el Madrid, uno en Mestalla y otro en Arabia, que nos dejaron dos sensaciones muy diferentes. La de Arabia muy mala, no nos gustó nada el nivel que dimos. El Madrid y nosotros jugamos de dos maneras diferentes los dos partidos, guardamos buenas sensaciones del partido de Mestalla, donde el empate del Madrid cayó en la última jugada del encuentro, ojalá podamos repetir en el campo las sensaciones de la Liga en nuestro estadio

-¿El entrenador se arrepiente de lo dicho con Diakhaby, quizá fue muy duro?

Quise expresar que esos errores nos han costado muchos puntos, pero todos estamos en el mismo lado, debemos remar en la misma dirección para que las cosas salgan bien. Son errores que significan muchos puntos, pero errores cometemos todos. Fue un fallo individual y no hay que darle más importancia a mis declaraciones sobre Diakhaby

-El Valencia ha recibido 60 goles en 40 partidos, encadena nueve sin poder dejar la portería a cero. ¿Desde su punto de vista el serio problema que tiene el equipo en defensa es una cuestión de errores individuales o es una cuestión colectiva en la que todos tienen su parte de culpa, incluido el entrenador?

La cifra de goles en contra tan elevada no puede ser solo una serie de errores individuales, son muchos errores, yo me pongo al frente de todos ellos. Claro que sí

-El regreso de Kondogbia

Es un jugador importante. Cuantos más jugadores haya disponibles, más alternativas vamos a tener, vamos a necesitar de todos. Kondogbia es una alternativa más, es un jugador que nos da mucho en mediocampo y estamos contentos de poder contar con él después de la sanción

-¿Cómo se encuentra Ferran Torres, va a estar en el once?

Todos los que entraron en la convocatoria están bien para jugar de inicio. Después del accidente doméstico que tuvo, la semana pasada estuvo sin entrenar con normalidad con el grupo debido a los puntos en la rodilla. Era demasiado precipitado que iniciase contra el Levante. Ahora está en condiciones después de lo jugado contra el Levante y los entrenamientos posteriores

-¿Con un presupuesto de 200 millones no debería reconocer el objetivo de la cuarta plaza?

No es cuestión de reconocer nada. No nos lleva a nada pensar a tan largo plazo, queremos pensar en el día a día, el partido a partido y no en qué pasará de aquí a un mes. Me gusta plantearme el partido siguiente, descansar, recuperar, entrenar bien y estar lo mejor posible; no vale pensar a largo plazo porque vivimos con situaciones muy cambiantes, lo que hoy parece bien, mañana cambia, todo va muy deprisa. De nada nos vale mirar a largo plazo

-¿Como entrenador entiende que un club con las exigencias del Valencia no fichara un recambio a Garay, Mangala no esté al 100 % para jugar y sea un canterano al que se le acaba el contrato en menos de 15 días el que sea titular en el centro de la defensa?

A ver, son muchas cosas. Me parece que Mangala está bien para jugar. Nuestra opinión y lo que nos hubiera gustado era traer un central, pero las opciones mercado no eran las mejores, solo se podía fichar jugadores de España y ningún club quería soltar una pieza porque no podían reponerla al entrar la competición en su parte definitiva. Las posibilidades eran pagar cláusulas o situaciones que eran muy difíciles que pudieran darse. Y, por último, no diría que Hugo es titularísimo, jugó el primer partido de titular el viernes y nos dejó muy buena sensación. Conocemos a Hugo, estamos contentos, pero hay que ir con tranquilidad con este tipo de jugadores, con él también, a pesar de su madurez para llevarlo todo con máxima tranquilidad