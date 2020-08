Oficial: el Valencia CF Mestalla ya tiene entrenador

"Me llamo Óscar Rubén porque mi padre era un gran fan de Valdez. Estos campos me traen muy buenos recuerdos de los éxitos que conseguimos con el Juvenil A y el Mestalla, la vida me llevó a seguir creciendo con experiencias por todo el mundo, y ahora me hace gran ilusión decir que por fin vuelvo a casa". Esta es la carta de presentación de Óscar Fernández, que regresa al Valencia CF para hacerse cargo del banquillo del filial en Segunda B.

El club ha hecho oficial en la tarde de este martes, horas después de firmar el contrato que vincula a las dos partes por una temporada. Será se segunda etapa en el Valencia, del que salió para marcharse a Grecia para entrenar al Asteras Tripolis FC en la Superliga. Regresó a España para sentarse en el banquillo del CF Gandía en Segunda B y en 2012 puso rumbo a Doha para trabajar en la Academia de Fútbol de Aspire y ser seleccionador del equipo Sub 16 de Qatar.

En 2015 volvió a España para dirigir al Atlético de Madrid Juvenil de División de Honor, con el que logró conquistar la Liga y la Copa del Rey. Un año después, subió al filial rojiblanco a Segunda División B. En junio de 2019 fue elegido entrenador de la UD Almería, con el que no llegaría a debutar porque fue relevado tras confirmarse la venta del club.

En su primer día en Paterna el técnico pudo coincidir con el técnico del primer equipo, Javi Gracia, y cambiar con él las primeras impresiones antes de ponerse a trabajar con el Mestalla.