Otamendi: Es lo que hay

El Manchester City ha puesto a Nicolás Otamendi en el mercado y las posibilidades de que acabe saliendo son mucho mayores que hace un año, cuando el Valencia CF hizo un primer intento de recuperar al General. No es en ningún caso una operación sencilla pero el club de Mestalla tiene y tendrá siempre una baza decisiva con el argentino: Nico quiere volver y en el caso de abandonar el City agotará todas las posibilidades de que su destino sea València.

Para ello cuenta también con la complicidad del máximo accionista, Peter Lim, que quiere volver a ver al central vestido con la camiseta del Valencia CF. La noticia de la posible salida de Otamendi se produce después de que el Manchester City concretase el fichaje del holandés Nathan Aké por 45 millones de euros, central reclamado por Pep Guardiola. Sin embargo, al Valencia no le ha venido de nuevo porque el primer acercamiento para conocer la situación del argentino se produjo bastante antes.

Fue semanas atrás, en el inicio de las conversaciones con el City para el traspaso de Ferran Torres. Entonces, el club inglés ya puso sobre la mesa la opción de incluir algún futbolista en la operación, cosa que el propio Lim descartó. Sin embargo, en esas reuniones el Valencia CF preguntó en qué condiciones podría salir este verano el General. La respuesta de Txiki Begiristain fue bastante clara: Otamendi tiene un precio inferior al que tenía hace un año, ha cumplido 32 años y le quedan dos más de contrato, pero tiene un precio. Es un futbolista que tiene un caché en el mercado, por el que tienen ofertas, y gratis no iba a salir.

Aunque las condiciones que pone el City son mejores que el verano anterior, hay que tener en cuenta que la situación del Valencia tampoco es la misma, tiene menos dinero porque no se ha metido en la Champions y el coste de su plantilla está muy por debajo de entonces. Aún así, económicamente no es un fichaje inviable y el club sabe que Otamendi está dispuesto a esperar a que ocurran cosas en Mestalla, sobre todo que salgan futbolistas y entre dinero. Tiene ofertas de LaLiga y una muy importante de Italia, pero de momento no se mueve.

No es un escollo insalvable su ficha, cuando Otamendi dice que quiere venir tiene claro que no sería ni de lejos con la ficha que tiene en la Premier. No es su prioridad ganar más dinero sino encontrar un lugar donde vuelva a ser importante para continuar su carrera.

Sí puede ser un problema su pasaporte, porque el Valencia CF a día de hoy tiene cubiertas sus plazas de extracomunitario con Maxi, Gabriel y Kang In Lee, a la espera de que Paulista tenga la nacionalidad española. Además, tiene avanzada la cesión de Yangel Herrera también con el City, jugador que ocupa también plaza de extranjero.