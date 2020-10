Javi Gracia sobre Kang In, Kondogbia y Maxi Gómez

Javi Gracia no tendrá a Kondogbia ni a Maxi Gómez para el partido ante el Elche y se lo toma con normalidad y hasta resignación, dos situaciones diferentes a las que el técnico se refiere en esta rueda de prensa previa al partido del Martínez Valero, en la que también salió el nombre de Kang In Lee, después de que a lo largo de la semana se haya conocido su intención de marcharse si no tiene posibilidad de jugar con regularidad en el Valencia CF.

Aunque la baja de Maxi supone un palo, los focos siguen sobre la evolución de Kondogbia, futbolista que, pese al interés del Atlético de Madrid, Gracia espera recuperar tal como le aseguró el presidente Anil Murthy: "Tiene unas molestias y no está disponible. Él sigue un proceso normal como el que siguieron otros jugadores pese a los comentarios que está habiendo, va completando entrenamientos cada vez mejores y espero que esté cuanto antes. No sé qué pasará con Kondogbia cuando se recupere pero, cuando lo haga, confío en que sea un jugador tan importante como hasta ahora».

El entrenador explica la situación que se ha dado en los últimos días con Maxi, desde su viaje para jugar con Uruguay: "Arrastraba unas molestias en la rodilla cuando vino del último compromiso con la selección y antes del partido del Villarreal ya valoramos con el jugador si estaba en condiciones o no, pero él dijo que estaba bien y se veía preparado. Esta semana ha vuelto a notar molestias y a día de hoy la valoración es que no está para jugar. Esperamos que en estos días de no competir se recupere".

La indefición sobre el objetivo del Valencia CF esta temporada

"El camino hay que hacerlo andando y lo mejor que podemos hacer es estar focalizados en cada paso. ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a ver, lo que realmente está en nuestra mano es el próximo paso, sabiendo que es solo un paso, pero es el que podemos dar y el más importante con los condicionantes que tenemos. Necesitamos buenas sensaciones acompañadas de buenos resultados. Si cogemos una dinámica positiva nos ayudará a ser más optimistas y ver a largo plazo otras ambiciones, otras ilusiones, en estos momentos lo que más nos ayuda es estar centrados en el próximo partido, siempre sin dejar der ser ambiciosos y tener ilusión por hacer grandes cosas".

¿Se arrepiente usted de ser tan transparente o de haber dado pie a que jugadores como Kondogbia se suban al carro y digan que se quieren ir?

"No sé de qué carro me hablas, lo que puedo decir es que soy como soy, lo he sido y lo voy a seguir siendo. Para mí la mayor libertad es vivir como tú eres y ser como eres, no tengo por qué ocultar ni callar nada, simplemente expresarlo como lo he hecho, con la mayor educación y respeto. Cada uno en nuestra posición tenemos que ser muy respetuosos con el club y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible mi trabajo. Yo vengo a responder y trato de explicar las cosas, me gustaría responder a más preguntras sobre el Elche, un equipo que es un recién ascendido, ha encajado tres goles y ha concedido muy poco, pero estoy aquí y respondo lo mejor que puedo a lo que se me pregunta".

Los errores que cuestan goles en los primeros minutos

"Es una situación que se da, es una realidad que hemos concedido goles al principio que nos han dificultado los partidos. Los goles se han encajado de diferentes maneras, no creo que sea por una falta de intensidad o por entrar en los partidos con una mentalidad no adecuada, son acciones que se están dando y más en los primeros minutos. Debemos mejorar esa atención, estar más concentrados en el comienzo porque luego supone un esfuerzo extra llevar esa carga de estar por detrás en el marcador. En partidos que son muy igualados esos detalles marcan el desarrollo, el marcador y la tendencia".

¿Estar entre los cuatro primeros es un objetivo que no contempla?

"Siendo el entrenador de un club como este, como el Valencia CF, me resulta muy difícil decir a algo que no vamos a ser capaces, por historia, por la importancia de este club. Que tenemos unas dificultades y una situación que ahora nos complica más estar más cerca de esas posiciones altas es obvio, pero ahora mismo ya estamos en competición y mi responsabilidad es afianzar las bases para poco a poco ir creciendo con el equipo y que los jugadores jóvenes vayan mejorando en competiticidad. Lo demás no me ayuda, poner un objetivo determinado o decir a algo que no vamos a ser capaces... No me permito decir que no voy a competir por algo importante ni pensarlo, vamos a mantener esa ilusión y esa ambición que nos contagia nuestra historia e intentar con nuestro trabajo ir cada vez más cerca de lo que todos creemos que es este club".

Los resultados inesperados en esta Liga

"Siempre se han dado unos resultados más inesperados que otros, esto va a seguir en esta línea, hay más igualdad en el nivel de muchos equipos y ocurre que se dan estos resultados. Desde nuestra posición vamos a intentar aprovechar esa igualdad y hacer que esos partidos igualados caigan de nuestro lado, corregir los errores y hacerlo de una manera constante. Con el paso de los días soy más positivo con las cosas que se hicieron bien en el último partido y nos van a ayudar".

¿Cómo ve no saber si el partido se juega viernes al cien por cien?

"Es una situación un poco atípica y surrealista, es cierto que en estos momentos estoy convencido de que vamos a jugar el viernes y con esa premisa preparamos la semana, distribuimos las cargas, etc. Que luego nos obligan a cambiar, modificaremos eso. Me gustaría que fuera de otra manera pero estamos viviendo esta situación. Me gustaría que se arreglara y tener más facilidades para organizar estas cosas".

¿Prepara el partido de Elche con el doble lateral, Lato y Gayà?

"Lo del doble lateral lo decís vosotros, pero no sé como llega esa información. Es una de las opciones que utilizamos en San Sebastián unos minutos y lo podemos seguir utilizando, una opción es doblar el lateral. De cara al partido tenemos un rival que juega de una manera diferente, con una defensa de tres centrales, y tenemos que hacer una serie de ajustes para defender y atacar ese sistema que utiliza el rival si queremos tener el control del partido".

¿Ocurre algo con Kang In Lee?

"Kang In es un jugador que ha disputado bastantes minutos, el último partido no jugó pero un jugador que tiene que hacer lo que está haciendo él, que es trabajar bien y tratar de ayudar al equipo en los minutos que tenga. Estoy contento con el rendimiento y tiene que seguir trabajando y demostrando que quiere jugar de una manera constante como hacen todos".

¿El rival y la baja de Maxi pueden hacerle variar el sistema?

"La ausencia de Maxi no va a modificar mucho el trabajo de preparación de partido, tenemos claro cómo vamos a jugar y, con independencia de con qué jugadores, cuando trabajamos el partido lo hacemos rotando posiciones, todo el mundo tiene que saber lo que hacemos en cada momento. Hay una ausencia de Maxi y tenemos otras alternativas con otras caracteristicas que pueden cambiar matices. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Elche, es complicado generarles ocasiones de gol y en las transiciones son muy peligrosos. Nos va a obligar a estar muy preparados, jugar con paciencia desde el orden y el equilibrio y generar las ocasiones que necesitemos para ganar el partido".