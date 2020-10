Los capitanes se reúnen con Kondgbia para que vuelva al equipo

El Atlético de Madrid no está jugando limpio con el Valencia CF en el asunto Kondogbia. Nada limpio. Desde que el pasado cinco de octubre el Arsenal pagara los cincuenta millones de la cláusula de rescisión de Thomas Partey no ha hecho otra cosa que marear al centrocampista del Valencia CF para tratar de llevárselo con una oferta que se puede calificar de ridícula hasta el punto que es, sin duda, una falta de respeto al club de Mestalla.

Porque es una falta de respeto que quiera fichar a Kondogbia sin pagarlo, sin garantizar el pago. El Atlético ha mareado al futbolista y le ha dicho que fuerce su salida hasta el extremo si hace falta, para no tener que pagar por él más allá de una cesión sin compra obligada. Este periódico ya publicaba ayer que los plazos del centrocampista africano son claros: esperar a que se cierre el mercado para el conjunto colchonero, que será el próximo jueves cinco de noviembre dado que la ley le ofrece un mes de prórroga porque Thomas se fue mediante la cláusula el último día de mercado.

Aparece Simeone

Y eso ha hecho Kondogbia estos últimos días, tensar la cuerda con un comunicado público para mostrar su enfado cuando el Valencia CF le dijo que fuera del plazo de fichajes no le deja salir por una oferta de cesión, y sobre todo, no entrenar. Tiene tiempo hasta el cinco de noviembre y dice que tiene molestias en el talón y no se ejercita, pero el pasado domingo y el pasado lunes, que el equipo no entrenó por descanso, él no acudió a la ciudad deportiva a tratarse como debe hacer un futbolista profesional que está lesionado.

¿Se puede demostrar que el Atlético de Madrid está mareando al jugador? De manera absoluta y matemática no, pero no hay que ser muy inteligente para saber que es así después del desliz que cometió su entrenador, el argentino Simeone, días atrás. Previamente conviene explicar que es ilegal que un club hable o negocie con un futbolista que tiene contrato en vigor con otro club como es el caso de Kondogbia y el Valencia CF, y al respecto es pertinente recordar que el propio Atlético de Madrid denunció ante la FIFA al FC Barcelona acusándolo de haber negociado con el francés Griezmann.

Pues bien, el pasado viernes 10 de octubre a Simeone le preguntaron en rueda de prensa por Kondogbia y el argentino se ciñó al guión, fue claro y respondió lo que debe responder un técnico en este tipo de situaciones en público: "No hablé con Kondogbia. Y no hablo de los chicos que no están con nosotros". Pero tal vez llevado por la euforia, Simeone midió menos sus palabras el pasado lunes día 26 en la previa del partido de Champions ante el Salzburgo. El Cholo patinó porque dejó claro el modus operandi del Atlético para fichar. Cuando le preguntaron por el rendimiento del delantero uruguayo Luis Suárez, esto dijo: "He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Y en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá y lo está demostrando. Y esa es la mayor virtud que puede tener un futbolista con la trayectoria y la jerarquía que tiene Luis".

Más claro agua. Simeone habla con los jugadores para ver si hay posibilidades de que pueda fichar por el Atlético y sobre todo, para ver si "quieren estar acá", es decir, quiere que el jugador se moje para fichar por el conjunto colchonero. En otras palabras: quiere compromiso. No es casual por tanto que cuando el Barcelona se dio cuenta que Suárez iba al Atlético y trató de sacar dinero por la salida del uruguayo, él amenazara con dar una rueda de prensa en mitad de la tormenta. Es decir, Suárez presionó al Barça para fichar por el Atlético...

No tendrá quejas por tanto el técnico argentino de la presión que está haciendo Kondogbia para fichar por el equipo rojiblanco pero la realidad es que el Valencia CF no está cediendo a algo que hasta podría, un último extremo, calificarse de chantaje. La realidad es que el club de Mestalla no tiene intención alguna de dejar salir ahora al centrocampista y al contrario, se ha puesto manos a la obra para tratar de recuperarlo para la causa.

Por ello el presidente Anil Murthy estuvo ayer jueves en la ciudad deportiva hablando con el jugador. Lo hizo en presencia de los capitanes y con un objetivo, hacerle ver al jugador que ahora es momento para estar con el equipo y sobre todo, reiterarle que si el Atlético de Madrid quiere ficharle ahora, tiene que pagar los treinta millones de la cláusula. Anil le recordó a Kondogbia que el equipo rojiblanco no mejora la oferta por él y que sigue sin garantizar el pago de la opción de compra, que solo lo quiere cedido. El dirigente valencianista ya estuvo con el equipo el pasado martes, con los jugadores y el entrenador, ya que en el club el foco está puesto únicamente en estos momentos en lo deportivo y sobre todo en el partido del domingo ante el Getafe.

El mensaje interno es de fuerza y de unión ante la situación deportiva que vive el equipo, y es lo que se ha tratado de fomentar tanto con los futbolistas como con Javi Gracia, con especial hincapié en Kondogbia, al que se quiere recuperar. De hecho, eso es lo que le han dicho los capitanes Jaume Domènech y José Luis Gayà, a los que se unieron Carlos Soler y Gabriel Paulista, a Kondogbia. Geoffrey, el equipo te necesita. ¿Volverá hoy a entrenar con el grupo? Sus compañeros espera que recapacite.

