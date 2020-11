El momento de Uros Racic

Hace apenas un mes y medio, el Valencia CF amplió hasta junio de 2024 el contrato del centrocampista Uros Racic. Una muestra de la confianza que el club ha depositado en la pronta confirmación de este internacional serbio sub-21, con tal de empezar a curar la profunda herida que en la medular han dejado tres salidas tan significativas como las de Dan Parejo, Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia. Precisamente, el adiós hace cuestión de pocos días del centroafricano obliga a Racic a dar un paso adelante con el confirmar la progresión positiva que ha experimentado desde que Pablo Longoria, exjefe de scouting, apostó por su fichaje en el verano de 2017 procedente del Estrella Roja.

La ausencia de otro stopper en la plantilla, así como la baja por sanción de Thierry Correia, abren a Racic las puertas de la titularidad este próximo domingo ante el Real Madrid en Mestalla en la novena jornada de Liga. Javi Gracia continúa dando vueltas a las diferentes posibilidades para cubrir el hueco en el once que dejó la inocente expulsión del joven lateral derecho frente al Getafe. Sin embargo, conforme al ensayo de este jueves a puerta cerrada en el Antonio Puchades, la alternativa natural es la que más opciones presenta de plasmarse de inicio contra los pupilos de Zinedine Zidane. Es decir, la de retrasar a Daniel Wass al carril derecho y formar con un doble pivote en el que Racic acompañaría a Carlos Soler. El pivote de 22 años jugaría con la tarea principal de equilibrar y fortalecer la barrera media del Valencia con un rival delante que aúna calidad y fuerza en la zona ancha con futbolistas como Casemiro, Kroos o Fede Valverde. Estos tres actuaron de inicio en el choque Champions del martes con el Inter, razón por la que el técnico blanco podría oxigenar a alguno de ellos y dar la titularidad a Modric o el ex del Valencia Isco.

Sean quienes sean los que estén enfrente, no cabe duda que el partido será una prueba de fuego para Racic. Un puerto de categoría especial en la escalada que el club espera del serbio tras haber empezado a curtirse con cesiones positivas a Tenerife, donde jugó 16 partidos en Segunda durante medio curso, y Famalicão. La campaña pasada Uros rebasó la treintena de encuentros (33) en la primera división del fútbol portugués. La siguiente etapa es inminente debido a las exigencias de este Valencia CF low cost que ha querido Meriton. Consiste en afianzarse en la Liga, competición en la que se estrenó en el derbi con el Levante y debutó dos semanas después como titular contra la SD Huesca en Mestalla.

Justamente, ese partido contra los oscenses no le sentó bien. Lo jugó al lado de Kondogbia sin que el Valencia fuera capaz en ningún momento de imponerse a un centro del campo rival liderado por un jugador que no hace demasiado tiempo estuvo a un paso de fichar, Pedro Mosquera. El equipo perdió dos puntos, y Racic no ha vuelto al once. Dos suplencias consecutivas, muy pocos minutos ante Villarreal y Elche, y media hora ayudando a sostener al equipo con un hombre menos en el empate de la pasada jornada ante el Eibar. Ahora un regreso al primer plano se antoja merecido.

Frente al Madrid la reestructuración significaría la vuelta a colocar a Wass como lateral derecho de seguridad. Jason o Lato, a pierna cambiada, serían otras opciones. Según el ensayo de Gracia, la apuesta el domingo será por la velocidad de hombres como Musah y Cheryshev, en bandas, y Guedes como segundo punta. Guillamón y Mangala pujarán por un sitio.