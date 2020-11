La plataforma De Torino a Mestalla anunciará que no acudirá a la Junta de Accionistas

La Plataforma de Torino a Mestalla, que preside Juan MartínQueralt y se quiere erigir como la oposición formal y oficial contra la gestión de Meriton y Peter Lim al frente del Valencia CF, tiene previsto anunciar en breve que no se personará como tal en la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas de la entidad valencianista.

Con esta decisión de Torino a Mestalla quiere rechazar de pleno la legitimidad de Meriton no solo como interlocutor, si no como máximo accionista y gestor del club, ya que considera que no cumple con el mandato que recibió por parte de la Fundación del Valencia CF cuando esta le vendió la mayoría accionarial.