El Ayuntamiento vuelve a avisar al Valencia CF

El Ayuntamiento de València asegura que el Valencia CF no ha respondido aún al emplazamiento que le hicieron en septiembre para que presente un plan para retomar las obras del Nuevo Mestalla y del polideportivo que debe construir. La vicealcaldesa Sandra Gómez afirma que tienen aún «la mano tendida» pero que el plazo está «a la vuelta de la esquina. Las cosas siguen como en septiembre de 2020. Reitero el ofrecimiento a ayudar pero debe ser la propiedad del club la que tire del carro», destacó. «El Ayuntamiento va a intentar ser flexible si hay una voluntad de verdad, si no la hay, la fecha está a la vuelta de la esquina y si el club no da ningún paso al final hay unas obligaciones que cumplir y el club deberá ser consecuente con ello», avisó.

«La solución pasa por el Valencia porque es el propietario de los dos solares, es quien tiene la ATE asumida como obligación por la ciudad», dijo Gómez, que recordó que acabar el estadio es «la gran hipoteca que tiene con la ciudad» el club y que València «ha sido paciente, empática y comprensiva pero al Valencia CF le toca cumplir». El alcalde Joan Ribó, recordó en su día que cuando en mayo acabe ese plazo para que esté acabado el estadio podrán revertir la ATE o cambiarla de gestor.