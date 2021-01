Soler y Racic se hacen fuertes

El Valencia CF está bajo mínimos, especialmente, en el centro del campo. Esta noche en el Wanda Metropolitano el doble pivote estará cogido con alfileres. Uros Racic y Carlos Soler tendrán que jugar con dolor. Soportable, pero un dolor al fin y al cabo que limita la versión que los futbolistas pueden ofrecer.

Después de perderse el entrenamiento del viernes por la contusión que padeció frente a Osasuna, Uros Racic pudo completar el sábado el último entrenamiento antes del choque de hoy ante el Atlético. El serbio, eso sí, tuvo que ejercitarse con un vendaje en la rodilla dañada. Las molestias no han desaparecido totalmente, como tampoco lo han hecho las que siente en el tobillo Carlos Soler desde los días previos al duelo contra los navarros. [Sigue el Atlético de Madrid - Valencia CF, en directo]

Cuestionado por la evolución del '8', que forzó 90 minutos el jueves, Javi Gracia contestó que su situación es «parecida». «Sigue arrastrando molestias. No sé cuánto tiempo las tendrá que soportar. La actitud de querer ayudar y estar disponible hace que todo sea más fácil. Hay algunos jugadores, no solo Carlos, que arrastran molestias. Estamos en una situación de muchos partidos y poca recuperación, que no ayuda a la recuperación», alerta el técnico.

Según Gracia, «el dolor es soportable...», o «la actitud de Carlos Soler, como del resto, lo hace soportable». «Creo que va a estar disponible para los próximos partidos», añadió el entrenador. Esta noche el Valencia necesita la participación de su doble pivote titular, ya qye frente a los rojiblancos tampoco podrá estar por sanción el comodín de la plantilla, Daniel Wass.

Si no hay complicaciones a lo largo del día, el plan de Gracia es poder alinear a los dos. A Racic y Soler. Como alternativas, aguardan Koba y Esquerdo. «No voy a anticipar el once, pero creo que Koba siempre ha sido opción, al igual que Esquerdo, ambos han jugado minutos y son opciones desde que están en la plantilla. No tenemos muchos jugadores en esas posiciones, tanto Carlos como Uros tienen molestias físicas actualmente, además Wass está sancionado, así que esas opciones se abren más, bien de inicio o durante el desarrollo del partido. Contamos y confiamos en ellos plenamente», sentenció.