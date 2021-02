¿Qué parte de la falta de actitud es culpa del técnico? Gracia responde

Javi Gracia lamenó la derrota de los suyos en el Di Stéfano frente a un superior Real Madrid. Estas fueron sus palabras tras el choque:

¿Ha sido el peor partido de la temporada?

Puede ser, no sé si el peor, pero uno de los peores. Ha sido un mal partido, desde luego.

Ha dicho Gayà que se ha regalado la primera parte. ¿La derrota ha sido más demérito del Valencia que mérito del Madrid?

Cuando se da un partido como el de hoy es por bastantes circunstancias, por la superioridad del rival que tampoco ha necesitado emplearse al máximo para conseguir la victoria y por demérito nuestro por no estar a la altura de lo que deberíamos haber estado en este partido. Las intenciones al comienzo eran unas, de ser mucho más agresivos, de presionar en campo contrario, de defender en otro tipo de situaciones, pero con la imprecisión en nuestra posesión y el empuje del rival nos hemos visto defendiendo constantemente en área propia y con muy pocas posibilidades de salir de enlazar dos pases seguidos. No solo en la primera parte. En la segunda parte, dada la ventaja del rival en el marcador y la superioridad que ellos sentían, sin apenas amenaza nuestra en su campo, ha sido bastante sencillo para ellos.

Gayà ha dicho que si no salen con la intensidad debida no sé a que vamos a aspirar. ¿Qué parte de la falta de actitud es culpa del técnico?

El entrenador como responsable tiene la máxima responsabilidad en todo.

¿Qué le ha pasado al Valencia? Las sensaciones son terribles.

La imagen ha sido muy mala y ha sido un paso atrás en nuestra trayectoria porque con mejores o resultados, incluso en nuestra visita en Madrid al líder, el equipo compitió mucho mejor y, aunque no consiguió ningún punto, estuvo cerca de puntuar. Hoy desde el primer minuto ya no hemos sido capaces de demostrar eso, no se han visto opciones de conseguir algo positivo aquí, porque ellos han marcado pronto, han sido superiores en posesión y no nos dejaban enlazar dos pases seguidos, no sé... las intenciones y la preparación del partido eran otras y no hemos sido capaces de traducirlas en el terreno de juego.