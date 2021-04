Maxi se aleja y Gracia se aferra a Guedes

Maxi Gómez trabaja para estar al cien por cien en el partido la próxima semana (18 de abril) contra el Real Betis del Benito Villamarín. Es la previsión del cuerpo técnico y médico del Valencia con el delantero. El internacional uruguayo sigue trabajando al margen de sus compañeros a falta de solo dos entrenamientos para el encuentro de LaLiga contra la Real Sociedad del domingo en Mestalla. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el charrúa pudiera estar disponible contra el vigente campeón de la Copa del Rey. Maxi evoluciona favorablemente de sus molestias en las rodilla que arrastra durante toda la temporada. Las sensaciones son mejores que hace unos días cuando se cayó de la convocatoria contra el Cádiz a última hora. Sin embargo, Javi Gracia es consciente del problema 'crónico' del jugador en las rodillas y de la necesidad de no forzarlo. No está descartado aún, pero sí está claro que no se asumirán riesgos innecesarios pensado en las últimas jornadas de la competición. La vuelta de Maxi al ataque parece que deberá esperar. Desgraciadamente, su ausencia no es tan importante para el equipo como la temporada pasada. Solo acumula 5 goles en 29 jornadas. Excesivamente poco para todo su potencial.

Javi Gracia ha comenzado a preparar el partido contra la Real sin Maxi. El navarro asume que el uruguayo llega muy justo y su idea es repetir con Kevin Gameiro en la punta de ataque como en el último encuentro. El francés marcó (1-1) en Cádiz su tercer gol de la temporada y se ha ganado la continuidad arriba. Las pruebas a puerta cerrada de este jueves en la ciudad deportiva de Paterna así lo confirman.

La duda ahora mismo es quién será su acompañante en la delantera. Gonçalo Guedes ha dado el susto de la semana. El portugués recibió un golpe en el entrenamiento del miércoles y el jueves solo pudo completar la primera parte de la sesión. El jugador tuvo que retirarse cuando empezó el tramo del entrenamiento más exigente con balón. Hay molestias, pero el club cree que no serán suficientes para que se pierda el partido contra la Real Sociedad. La idea es que este viernes complete la sesión o entrene casi al mismo ritmo que sus compañeros. Javi Gracia lo espera para repetir la dupla ofensiva de Cádiz. Una apuesta que supondría de nuevo la suplencia de Kang In Lee, Manu Vallejo y Patrick Cutrone.



El bloque de Cádiz

Gracia no planea más cambios en la alineación titular. La intención del entrenador es mantener el bloque de Cádiz con Jaume Domènech en la portería (Jasper Cillessen prosigue su proceso de recuperación en el césped) y una línea de cuatro en defensa formada por Thierry Correia en el lateral derecho, Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby en el centro de la defensa y el capitán José Luis Gayà en la izquierda. El joven central francés ha realizado ejercicios tácticos durante la semana con y sin Paulista y, lo más importante, está preparado mentalmente para volver a la competición después del penoso episodio racista que le tocó vivir el domingo en Cádiz. Diakhaby vuelve al once.

Tampoco habrá novedades en el doble pivote. Gracia sigue fiel a su pareja de mediocentros compuesta por Uros Racic y Carlos Soler. La banda derecha seguirá siendo para Daniel Wass, mientras que el único cambio en la alineación puede producirse en el carril zurdo con la entrada de Denis Cheryshev en detrimento del canterano Álex Blanco.