La instalación de paneles solares en una vivienda puede antojarse a veces complicado, lo que retrae a muchas personas a la hora de dar el paso. Y, sin embargo, ahora ya no hay excusas. Ya están en el mercado los paneles solares adhesivos, que se colocan en un santiamén, no dañan la superficie del tejado, no necesitan personal cualificado y presentan toda una serie de ventajas respecto a los tradicionales.

Los paneles que comercializa la empresa Lumeta, con sede en California (EEUU), quedan instalados simplemente retirando el papel protector de la parte trasera de cada papel, colocándolos sobre el tejando y ejerciendo un poco de presión para que queden pegados. En el caso de que algún día quieran retirarse, basta colocar sobre ellos una manta térmica y tirar de cada panel para quitarlos. Su aspecto es totalmente negro y su grosor, en el punto máximo, es de 2,2 centímetros, mientras que las células solares que integran los paneles tienen solo 4 mm de profundidad. Los paneles solares tradicionales tienen al menos 3 centímetros de profundidad. Aunque el coste de los paneles de Lumeta es algo superior a los convencionales, la empresa recuerda que, por otra parte, se ahorran los costes derivados de su instalación y mano de obra, totalmente inexistentes. Existen dos modelos de los paneles Lumeta, el de 60 células y el de 72. Ambos tienen una capacidad de producción de energía similar a la de los convencionales. El panel Lynx 60 es de 300w y está orientado a instalaciones residenciales, con una eficiencia del 18,1%, mientras que el de 72 tiene 360w y una eficiencia del 18,3%. Este último suele destinarse a comercios. Según la empresa, estas características superan a las placas normales. La mayoría de los paneles tienen una potencia que va de los 250 w a los 365 w, si bien hay opciones cercanas a los 400 w. Por lo que se refiere a la eficiencia, los módulos de Lumeta superan los estándares de paneles convencionales, que suele oscilar entre el 15% y el 17%. Solo los de mayor calidad pueden llegar al 23%. En todo caso, hay algunas limitaciones para instalar estos paneles que deben tenerse en cuenta, puesto que solo pueden colocarse en tejados de materiales específicos, concretamente teja y asfalto. Y aunque pueden instalarse en tejados planos, en ese caso podrían producir algo menos de energía que los paneles tradicionales. Toda la información en: https://www.lumetasolar.com/ ..... Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es