El gigante de los productos químicos 3M se ha comprometido a pagar 10.300 millones de dólares para dejar de contaminar con PFAS (sustancias perfluoradas) los sistemas públicos de distribución de agua corriente de EE U, según ha anunciado la propia compañía. Los PFAS son compuestos tóxicos comúnmente empleados por las empresas para fabricar infinidad de utensilios y productos de consumo cotidiano.

Este compromiso es el resultado de un acuerdo alcanzado entre esta empresa estadounidense y los abogados de las ciudades que la han demandado ante los tribunales. A cambio de pagar estos 10.300 millones de dólares, evitarán las demandas judiciales. Además, 3M afirma que este compromiso no implica que admita responsabilidad alguna en la contaminación causada en las redes de agua potable de las ciudades y pueblos afectados.

La compañía abonará dicha cantidad durante un período de 13 años a estas poblaciones para eliminar la contaminación causada por sustancias PFAS, unos elementos presentes también en España y que son responsables de múltiples enfermedades, según reiterados informes científicos. Por ello, la Unión Europea estudia la prohibición masiva de cientos de estos compuestos.

La compañía 3M y otras del sector químico se han visto acorraladas en los últimos años por una avalancha de denuncias, que se cuentan por miles según la agencia Reuters, a causa de contaminación por PFAS.

"Hemos llegado al acuerdo sobre agua potable más grande de la historia de Estados Unidos, que se utilizará para ayudar a filtrar PFAS del agua potable que se suministra a la población", dijo en un comunicado Scott Summy, abogado principal de los denunciantes. "El resultado es que millones de estadounidenses tendrán vidas más saludables sin PFAS en el agua potable".

3M iba a enfrentarse a un juicio en la corte federal de Carolina del Sur a principios de este mes por una demanda presentada por el ayuntamiento de la pequeña ciudad de Stuart, en Florida (EEUU). El juez a cargo del caso canceló el juicio la misma mañana en que iba a comenzar.

4.000 denuncias contra las grandes químicas de EEUU

La ciudad de Stuart afirmó en su demanda de 2018 que la empresa fabricaba o vendía espumas contra incendios que contenían PFAS que contaminaban el suelo y las aguas subterráneas locales. Pero esa es solo una de las más de 4.000 demandas presentadas contra 3M y otras empresas químicas.

Conocidos como "productos químicos eternos", ya que no se descomponen fácilmente en el cuerpo humano o el medio ambiente, los PFAS se utilizan en una amplia gama de productos, desde utensilios de cocina antiadherentes hasta cosméticos, y se han relacionado con el cáncer, la disfunción hormonal y daños ambientales. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ha calificado a PFAS como un "problema ambiental y de salud pública urgente".

La EPA ha tomado varias medidas en los últimos años para endurecer las regulaciones para los productos químicos, y en marzo anunció los primeros estándares nacionales de agua potable para seis de los productos químicos.

En vista de la presión pública, 3M se ha fijado el año 2025 como fecha límite para dejar de producir PFAS.

Otras tres importantes empresas químicas: Chemours Co, DuPont de Nemours Inc y Corteva Inc anunciaron a principios de este mes que habían llegado a un acuerdo por 1.190 millones de dólares por haber contaminado los sistemas públicos de agua de EE. UU. con PFAS.

En los últimos años, y en causas separadas, más de una decena de fiscales estatales de EE.UU. han demandado a empresas químicas fabricantes de PFAS y algunos de ellos han obtenido cuantiosas compensaciones individuales: Minesota, por ejemplo, obtuvo 850 millones de dólares de 3M en un acuerdo firmado en 2018.

