Cuando nos dirigimos a los más pequeños acabamos casi sin pensarlo hablando con un tono agudo, cantarín y algo ridículo. Lo hacemos, según algunos trabajos científicos, para llamar la atención de los pequeños que a menudo se encuentran bombardeados por cientos de estímulos que su cerebro aún no ha aprendido a captar. Que los adultos ‘hablen como bebés’ ayuda a los pequeños a procesar la información y a diferenciar sus palabras del sonido de fondo. Pero el ser humano no es el único animal que ha aprendido a dirigirse de esa manera a los más pequeños; los delfines también ‘infantilizan’ sus sonidos al dirigirse a sus bebés.

Los delfines mulares (Tursiops truncatus) utilizan su característico silbido para comunicarse con el resto de su grupo social. Es una señal única y muy importante, ya que equivale a gritar su propio nombre de manera reiterada. “Es una forma de decirle al resto de su grupo ‘Estoy aquí, estoy aquí”, explica la bióloga marina del Instituto Oceanográfico Woods Hole, de Massachusetts (EEUU), Laela Sayigh y coautora del estudio. Sin embargo, cuando esa señal se transmite directamente a las crías, el tono con el que habla su madre es mucho más alto y en un rango mayor del habitual.

Este resultado se ha publicado en un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Science, en el que se ha estudiado el silbido de casi una veintena de mamás delfín cuando nadaban con sus crías o cuando lo hacían solas o con adultos. Esa forma de ‘hablar’ “la hicieron las 19 mamás del estudio”, asegura Peter Tyack, investigador de la Universidad de St. Andrews en Escocia y coautor de este estudio.

El seguimiento del comportamiento de estos delfines se realizó durante más de tres décadas. Para llevarlo a cabo, los científicos colocaron micrófonos especiales varias veces cerca de las mismas hembras en la Bahía de Sarasota en Florida para grabar sus silbidos característicos. Eso significa que hubo años en los que las hembras estuvieron acompañadas por sus crías (los pequeños suelen permanecer hasta tres años bajo la crianza de su madre) y otros en los que estuvieron solas o con adultos.

Los investigadores se centraron únicamente en la llamada característica, por lo que no saben si los delfines también usan ese tono infantil para dirigirse a sus crías en otros intercambios comunicativos, o si incluso ayudan a sus crías a aprender a "hablar", como sucede con los humanos.

"Tendría sentido si hubiera adaptaciones similares en los delfines mulares”, explica Frants Jensen, ecólogo conductual de la Universidad Aarhus de Dinamarca, que también ha participado en este estudio. Como recuerda la científica, los delfines mulares son una especie altamente acústica y muy longeva, y “las crías deben aprender a vocalizar muchos sonidos para comunicarse”, insiste.

Quizás por eso, el hecho de poder reconocer a su madre sea tan vital desde temprano. Según los científicos, es importante que sepa distinguir a su madre para saber si le está hablando.

Pese a las diferentes teorías, aún hay poca información sobre el por qué humanos, simios, aves y delfines hablan como bebés para dirigirse a sus crías. Los científicos creen que puede ayudar a las crías a aprender a pronunciar nuevos sonidos y que, en el caso de los bebés humanos, les ayuda a prestar más atención al habla. Aunque seguimos sin una respuesta satisfactoria, lo que sí podemos concluir es que este comportamiento innato está mucho más extendido de lo que creíamos.

Articulo de referencia:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300262120

........

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es