España ya ha perdido 232 millones de euros por las especies invasoras desde 1997

Las especies exóticas invasoras, es decir, aquellas que no son propias de nuestros ecosistemas y que van apoderándose cada vez más del territorio (expulsando a las nativas) no solo causan un daño irreparable al medio ambiente, sino que también generan cuantiosas pérdidas económicas. Si bien ya había aproximaciones sobre esta materia en España, un estudio publicado en la revista ‘Quercus’ actualiza y detalla con mayor precisión las pérdidas que ocasionan las especies invasoras en nuestro país, y hace además un ránking de las plantas y animales que más dinero está costando erradicar (no siempre con éxito).

El artículo, firmado por la investigadora Ana Novoa y otros cuatro científicos más (Francisco Oficaldegui, Ricardo Gómez, Concha Durán y Elena Angulo), concluye que “el coste de las especies exóticas invasoras en España ha ascendido, al menos, a más de 232 millones de euros desde 1997”, lo que arrojaría un promedio de casi 8,6 millones de euros al año durante el citado periodo.

El cangrejo americano, uno de los invasores de los ríos españoles / Europa Press

Basándose en los datos contenidos en el proyecto internacional InvaCost, que recoge toda la información disponible sobre los costes económicos causados por las especies invasoras, este grupo de científicos seleccionó los datos referidos a España, pero concluyeron que dichas cifras “estaban probablemente subestimadas y no representaban de forma fiable la realidad de nuestro país”.

Por ello, y tras contactar directamente con administraciones y organismos relacionados con la lucha contra las especies invasoras, calcularon que desde 1997 el gasto total efectuado en España contra ellas es, al menos de 232 millones de euros.

El ránking de las más perjudiciales económicamente

¿Cuáles son las especies que, aparte de destruir los ecosistemas, más están socavando los fondos públicos? En el ránking elaborado por los investigadores, aparece en un destacado primer puesto el jacinto de agua o camalote, un vegetal que está apoderándose de los ríos españoles a gran velocidad. Combatir esta especie, Eichhornia crassipes, ha devorado ya 53 millones de euros de las arcas públicas.

“El jacinto de agua afecta principalmente a la cuenca del Guadiana y, de manera mucho más puntual, a la del Tajo y la del Guadalquivir”, señala el artículo.

Brigadas retirando jacinto de agua en el Guadiana / Efe Verde

De hecho, las plantas invasoras son responsables del 60% de los costes estimados para España. La segunda especie que más dinero cuesta es el eucalipto, bien conocido en muchas provincias de la Península desde hace décadas, aunque no tenga la consideración de exótica, pero que por sus características también ha sido incluido en el estudio. El eucalipto ha provocado pérdidas por 41 millones de euros en el citado periodo.

La tercera especie en el ránking es la caña común (Arundo donax), frecuente en cursos fluviales, torrentes y acuáticos en general. Las pérdidas que ha ocasionado desde 1997 se elevan a 11,3 millones de euros. Le sigue en cuarto puesto el rabo de gato (Cenchrus setaceus), con ocho millones de euros y la uña de gato (género Carpobrotus), con cuatro millones.

Animales invasores

Ahora bien, no todo son vegetales. Los animales también están generando elevados costes. Destaca sobre todos ellos el mejillón cebra, cuyas larvas se fijan a las tuberías y, cuando crecen, taponan conductos que colapsan infraestructuras de todo tipo, sobre todo en cauces fluviales. Las cuencas del Ebro, Guadiana y Tajo son las más afectadas, trasladando el problema a las masas de agua del País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, según el artículo publicado en ‘Quercus’ con el título ‘¿Cuánto cuestan las invasiones biológicas al bolsillo de los españoles?’. El mejillón cebra ha obligado a gastar ya 17 millones de euros.

Acumulación de mejillón cebra / El Periódico

En segundo lugar, aparece el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), que afecta a las palmeras. Aunque solo se han reportado costes en Cataluña y Canarias, pese a estar presente a otras autonomías, los costes ascienden a 19,5 millones de euros.

La avispa asiática ha obligado a desembolsar cuatro millones y medio de euros y, volviendo al medio acuático, el caracol manzana (género Pomacea) lleva ya consumidos cinco millones de euros.

El visón americano, único vertebrado que aparece entre las diez especies invasoras más costas de España, obliga a realizar acciones de control con un coste estimado de seis millones de euros.

En todo caso, los investigadores advierten de que no siempre se dispone de toda la información sobre los costes exactos de las campañas de erradicación y control de las especies exóticas invasoras, por lo que las cantidades consignadas en el artículo podrían ser aún mayores.

...............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es