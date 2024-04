La renta media de los españoles se reducirá un 18% en 2050 por el cambio climático

Un estudio internacional publicado en la revista ‘Nature’ alerta de que los efectos del cambio climático reducirán la renta media de los españoles en un 18% para el año 2050, lo que pone de manifiesto el impacto que tendrá el calentamiento global en los ingresos económicos tanto de particulares como de empresas.

La investigación, llevada a cabo por científicos del Instituto de Postdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), analiza en realidad los efectos económicos en el conjunto del planeta y concluye que, incluso si las emisiones de CO2 se redujeran drásticamente a partir de hoy, la economía mundial ya está condenada a sufrir una reducción de ingresos del 19% hasta 2050 debido al cambio climático.

Este volumen de pérdidas económicas es seis veces mayor que los costes de mitigación necesarios para limitar el calentamiento global a dos grados, añaden los científicos autores del informe.

"Se prevén fuertes reducciones de ingresos en la mayoría de las regiones, incluidas Norteamérica y Europa, aunque serán Asia meridional y África las más afectadas. Esto se debe al impacto del cambio climático sobre aspectos relevantes para el crecimiento económico, como los rendimientos agrícolas, la productividad laboral o las infraestructuras", afirma Maximilian Kotz, científico del PIK y primer autor del estudio.

En conjunto, se calcula que los daños anuales mundiales ascenderán a 38 billones de dólares, con un rango probable de 19-59 billones de dólares en 2050. Estos daños se deben principalmente al aumento de las temperaturas, pero también a cambios en las precipitaciones y la variabilidad de las temperaturas, además de tormentas o incendios forestales.

España: la economía se reducirá un 18%

En el caso de España, el informe augura para 2050 una reducción de la renta media del 18% (porcentaje muy parecido al promedio previsto para el conjunto del planeta), en comparación con una hipotética situación en que no hubiera el actual cambio climático.

El porcentaje de España es superior al que se prevé para Francia, que será un 13%, y para Italia, un 15%.

Sin embargo, el estudio señala que una actuación “drástica e inmediata” para frenar las emisiones podría limitar los daños en la segunda mitad del siglo, evitando así que la situación todavía sea peor.

"Nuestro análisis muestra que el cambio climático causará enormes daños económicos en los próximos 25 años en casi todos los países del mundo, también en los muy desarrollados, como Alemania, Francia y Estados Unidos", afirma Leonie Wenz, científica del PIK que dirigió el estudio.

Las pérdidas pueden llegar al 60% en 2100

"Estos daños a corto plazo son el resultado de nuestras emisiones en el pasado. Tenemos que reducir nuestras emisiones drástica e inmediatamente. Si no, las pérdidas económicas serán aún mayores en la segunda mitad del siglo, llegando hasta el 60% de media mundial en 2100. Esto demuestra claramente que proteger el clima es mucho más barato que no hacerlo, y eso sin tener en cuenta los impactos no económicos, como la pérdida de vida o de biodiversidad", añadió.

Como han atestiguado otras investigaciones (y demuestra la evidencia actual), los países menos responsables del cambio climático serán justamente los más perjudicados por este fenómeno.

"Proteger el clima es mucho más barato que no hacerlo" Leonie Wenz — Científica del PIK

"Nuestro estudio pone de manifiesto la considerable desigualdad de los impactos climáticos: encontramos daños en casi en casi todas partes, pero los países tropicales son los que más sufrirán, porque ya son más cálidos. Por lo tanto, allí serán más perjudiciales los nuevos aumentos de temperatura", añade la investigadora.

Los países menos responsables del cambio climático sufrirán una pérdida de ingresos un 60% superior a la de los países con mayores ingresos y un 40% mayor que los países con mayores emisiones.

Además, las naciones tropicales son también las que disponen de menos recursos para adaptarse a los efectos del calentamiento global.

“Nos corresponde a nosotros decidir: seguir por el camino actual tendrá consecuencias catastróficas. La temperatura del planeta sólo puede estabilizarse si dejamos de quemar petróleo, gas y carbón", afirma Anders Levermann, Jefe del Departamento de Investigación del Instituto de Potsdam y coautor del estudio.

Estudio de referencia: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07219-0

