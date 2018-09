El titular no es del todo correcto. Cuando digo 'Caray con la lesión de Garay' en el fondo me estoy quejando de su lesión y haciendo de alguna forma una cruz para que regrese de inmediato al equipo. Se le necesita para dar consistencia ante una Juventus de Turín que este año parece candidata a ganarlo todo casi desde un principio y contando en su filas con Cristiano Ronaldo. Por todo eso, y por el mal inicio de Liga que ha tenido el equipo, es fundamental el regreso esperado de Garay para poner un poquito de orden a la defensa de cara al duelo dentro de dos sábados ante el Betis. Importa recuperar seguridad atrás y un tono de normalidad relativa para cuando venga la Juventus. Mestalla va a ser capital en estos dos próximos envites del Valencia y para eso es fundamental que la línea defensiva recupere un poco de seriedad y de confianza que seguro que sí que le va a otorgar Garay cuando vuelva. Miren, Garay te puede gustar más o menos, eso depende de cada cual, pero yo sí que les aseguro que es el jefe indiscutible de la zona de retaguardia. Si está Garay el equipo casi al instante es más coherente y más ordenado. Y él lo puede hacer bien o mal, eso da igual. Lo que sí influye es su presencia y sus dotes de mando. Y siendo así, y viendo como ha actuado el Valencia sin Garay en el equipo, sí que resulta fundamental su vuelta casi de inmediato para poner en la Liga un poco de cordura y para estrenar la Champions sin hacer el ridículo en el estreno ante la Juve. ¿Y eso que quiere decir? Pues quiere decir que el Valencia es un equipo flojo pensando en su defensa y si Garay sigue siendo el jefe de la misma es que las cosas no se han ejecutado bien. Pero eso a mi me da igual. Lo importante no es pensar en lo que se ha ejecutado mal y sí racionalizar todo lo bueno que tenemos y racionalizar todo lo que tiene influencia positiva para el equipo y también tenemos. Y por ahí pasa indudablemente Garay y su forma de entender el fútbol. Yo repito lo anteriormente expuesto. A este Valencia CF le falta cordura defensiva y yo espero que con el regreso de Garay también regrese esa cordura en la zona de atrás. Es fundamental. Y ojo, las noticias que me llegan son positivas y me anuncian el regreso casi inmediato de este bravo jugador. Espero que así sea y ponga orden y coherencia en la línea defensiva. Y si hace eso yo prometo convertirme en un seguidor de su Tamara Gorro hasta el fin de mis días. Otra cosa no podemos cambiar. Potenciamos por tanto a los que sí tenemos y necesitan un pequeño empujón. Yo creo en Garay y creo firmemente en su vuelta. Es necesaria.



Un guiño a Neto

El portero titular del Valencia –en este caso compartirán conmigo que sin duda se trata de Neto– me dejó muy pobres impresiones en el partido contra el Levante UD. Necesito, bueno, el Valencia necesita más que yo, que vuelva a ser ese guardameta seguro y constante que cuenta con un gran respaldo entre sus propios compañeros. Neto ha sido un guiño de Marcelino para el Valencia y va a contar con todas las bendiciones del entrenador. Así las cosas lo que conviene es cerrar filas con el portero que nos tiene que mantener la meta a cero ante la Juventus –primero Betis– y confiar en que haga una buena dupla defensiva formando de alguna forma pareja con Garay...Este Valencia repleto de cambios necesita urgentemente mantener su portería de forma sólida... algo de lo que ha carecido hasta ahora.



