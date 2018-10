Hoy es un partido casi vital

N o me voy a andar con medias tintas ni con pequeñeces. La realidad me indica que el partido de esta tarde es más que un simple duelo de Champions. La visita al Young Boys se da prácticamente como de cortesía y fácil pero lo cierto hasta estos instantes es que al Valencia ganar le cuesta un disparate como bien prueba sus resultados en la siempre exigente Liga española. Hoy juega Champions un equipo que de nueve partidos solo ha logrado ganar uno y empatado siete. Puede ser, mirando estas cifras con claridad, que el Valencia en estos momentos es un equipo tan difícil de batir como complicado que logre ganar a los rivales. Y esos datos ante una visita de Champions como la de hoy, que no admite más errores, es un canto a la incógnita más absoluta. Si no ganamos con un equipo de circunstancias ya podemos decir adios a la Champions casi con toda probabilidad. Al Valencia le interesa ganar y que la Juve aplaste al Manchester sin ninguna piedad para seguir soñando con esta atractiva competición que nos trae enormes recuerdos del pasado.



No somos favoritos

Siendo realistas, la verdad es que no somos en absoluto favoritos para seguir adelante en esta competición el término de los seis partidos que definen el grupo. Pero no nos olvidemos de una cosa fundamental. Yo hago un pequeño paréntesis en el grupo y pienso solo y únicamente en el partido de hoy frente a los suizos. Y sí, llego a una conlusión clara. Un triunfo hoy, algo que no es tan lejano como un triunfo en cualquier competición, no nos serviría para soñar claramente con seguir vivos en la Champions pero sí nos daría un empujón para soñar con la Europa League y todo lo que en el pasado logramos en esta competición. No hablo de renunciar a la Champions pero sí hablo de dar un claro paso adelante en competiciones europeas y evitar con esta victoria poder ser últimos del gupo y por lo tanto quédandonos sin ningún tipo de competición europea a la vista. Y el momento es el ideal para que el Valencia empiece a parecerse a sí mismo, al club que todos respetamos, y es vital para dar un paso importante en este partido dejando al Young Boys totalmente fuera de la pomada tal como se preveía en un principio, pero la mala marcha del Valencia de alguna forma deja repleto de dudas este duelo de hoy. Favorito hoy sí que es el Valencia. Y esperamos que haga bueno ese favoritismo. Si no ganamos el disgusto y la desesperanza será terrible y eso es tristísimo nada más comenzar la temporada futbolera. En Liga vamos mal y esperemos que el triunfo en Europa nos dé alas para todo. Este Valencia lo necesita con urgencia. Veremos.



Y lo del Levante UD

No quiero ser metepatas pero cuando estoy escribiendo esta columna es lunes y miro atentamente todas las clasificaciones y casi sin querer debo decir que algo tristón está pasando en el Valencia CF y que bueno sería que nuestros próceres tomaran nota de lo que está sucediendo e intentaran darle una explicación razonable al tema. El asunto en el siguiente: en Primera División el Levante UD está claramente por encima del Valencia CF. En Segunda B el Atlético Levante también supera claramente al Mestalleta y el equipo femenino del Valencia está a años luz del Levante Femenino en este inicio de campeonato. Total, tres a cero para los granotas...y ahí solo cabe felicitarles a ellos y darle un capón al Valencia CF.

