Llega la hora de la verdad

Este es el día que el Valencia CF se juega un montón de sensaciones. El gol de Piccini –con la zurda– al final del último partido tiene las mismas consecuencias, así a priori, que una prima extra de esas que no te esperas y que te da una moral extra para afrontar cualquier partido que tengas por delante. El Valencia, en suma, llega a Vitoria con cierta moral para enfrentarse al Deportivo Alavés y para confirmar que ha cerrado este inicio de temporada plagado de empatitos. Y el duelo, así en principio y mirando las estadísticas, es más complejo de que lo que en principio podríamos esperar. De entrada, el equipo de Abelardo sí sabe a lo que juega y de momento en todo lo que llevamos de campeonato no ha perdido ni un solo partido en su casa. Nos enfrentamos a una escuadra muy bien entrenada y, en principio, estamos obligados a romper con un par de malignas tradiciones. Ya no vale empatar partido tras partido hasta la eternidad y tampoco vale no marcar goles. Para ganar necesitamos las dos cosas. Un empate es poca cosa y obviamente para no empatar antes es obligatorio marcar goles para llevarte la victoria y para demostrar que sí sabes hacerlo, cosa que hasta ahora no ha demostrado este Valencia errático.



Las bajas

Y sí, Marcelino va a tener que formar un equipo con muchas bajas importantes entre sancionados y lesionados pero pese a eso tiene jugadores de sobra para plantear un partido serio y bien organizado. Obviamente la alineación va a ser distinta a la más o menos habitual, pero será un equipo con una misión especial y un encargo claro y rotundo. Ya no valen los lamentos. Y si no logramos la victoria los lamentos en estos primeros días del año serán terribles. El Valencia, hasta ahora, solo ha demostrado que es un equipo previsible y aburridete, pero todo puede girar y hoy debe girar para otorgar un pequeño regalo de Reyes a una afición terriblemente fiel y expectante. Miren, así a priori, este partido debería ser pan comido para un Valencia CF recuperando el prestigio perdido y también deberían ser tres puntos menos para un conjunto modesto que está actuando a una gran altura en el actual campeonato. Si este partido lo metemos dentro de la historia del fútbol no existiría nadie que no se abonara al 2 dando muestras del poderío y de la historia del Valencia. Ahora bien, estamos en 2019 y ese poderío del Valencia no ha aparecido todavía en toda le temporada. El día es obviamente hoy, justo después de comer y antes de preparar la visita de los Reyes, y todo valencianista que se precie necesita con urgencia un buen regalo de su equipo. Y repito, pese a las bajas y sanciones el Valencia sí está capacitado para lograr los tres puntos. Un solo punto sería escaso y muy en la línea de la mala temporada que arrastramos. Y sí, yo espero un cambio ya.



Espero mucho de Lato

Es uno de los jugadores que tiene que volver hoy al equipo por la sanción de Gayà y como ya he comentado otras veces a mí es un futbolista que me encanta teniendo toda la confianza de su entrenador... que no la tiene. Pero hoy voy a hacer yo de Marcelino y le doy todo mi apoyo. Hoy espero un gran Lato.



