Un partido de Champions

El Valencia CF perdió ante el Atlético por culpa de un sorprendente gol de Correa que terminó por desnivelar el encuentro de manera definitiva. Perder ante el segundo clasificado de la Liga como le sucedió al Valencia entra dentro de lo previsible y por muchos minutos los de Marcelino le pusieron arte a un encuentro complicado. Siempre fueron por delante en el marcador los rojiblancos pero encajaron dos goles de un Valencia que está jugando un montón de partidos y que apenas acusó el esfuerzo físico al que se ve sometido. Y por otra parte hay que señalar el cambio de un desdibujado Guedes por Sobrino y la vinculación, correcta para mí, de Soler en la banda izquierda del centro del campo como ya le sucedió en la selección sub-21.



Debemos analizar el encuentro pensando en varios puntos de vista pero me voy a centrar primera en la primera parte que protagonizó Mina. Estuvo trabajador y en este caso a eso le debemos sumarle acierto en sus acciones y de forma muy notoria en el primer gol del Valencia por Gameiro. En esa jugada Gameiro recibió un sensacional servicio de un Mina que se movió dentro del área como si fuera un prodigioso delantero internacional. Pensemos, sin ir más lejos, que en un palmo de terreno dejó casi sentado a un Godín que se vio claramente superado por la acción del delantero gallego que nos daba el primer empate en el marcador.



El cambio de Guedes

Puede parecer sorprendente que Marcelino sentara a Gonçalo Guedes y diera entrada a Rubén Sobrino y a mí en parte también me sorprendió. Pero lo cierto es que Guedes, jugando como decidió Marcelino que jugara, es decir pegado a la banda izquierda y perdiendo toda la chispa del mundo porque esa función obliga también a defender -lo que a un jugador de ataque y compromiso como lo es Guedes lo deja casi en pelotas todo el partido- termina siendo perjudicial para el Valencia y para el propio Guedes. Y Marcelino rectificó su error inicial y mandó a Guedes al banquillo por Sobrino y pasando a Soler a moverse por esa banda izquierda del juego del Valencia. Lo de sentar a Guedes fue para prevenir una posible lesión por las molestias en el gemelo. Y lo de cambiar a Soler de banda, por el contrario, es una alternativa interesante que el Valencia puede aprovechar tras la lesión de Cheryshev, que ya no volverá a jugar en esta temporada. Y en este caso a mí me quedó claro que el Atlético de Madrid es mucho equipo y confiar en un trabajo defensivo de Guedes es un error que jamás debió cometer Marcelino ni por tanto el Valencia. Guedes sí es un futbolista con pegada pero no puede vaciarse en subir y en bajar constantemente. Y ese error, desde mi punto de vista, lo viene cometiendo desde tiempo Marcelino. Guedes, de segundo punta, es una máquina estupenda, pero no de carrilero ni castigado.



Buen sabor de boca

Y lo alucinante del caso es que jugando contra el segundo de la Liga en casa del segundo de la Liga el Valencia sí mostró un buen comportamiento y sorprende la cantidad de goles que se dieron en el partido. Que los dos equipos menos goleados de la Liga encajaran cinco goles es del todo sorprendente en los tiempos que corren. El Atleti ganó con acierto ante la meta de Neto y el Valencia puso a prueba al portero menos batido de toda la competición lo que sin duda es meritorio, pero insuficiente. Ahora pensemos en la lucha de este equipo por clasificarse para la Champions y tras la derrota debemos considerar que sí, que está complicado, pero no perdido. Al fin y al cabo, si juzgamos el partido de ayer con seriedad y cierta frialdad nos daremos cuenta que en el fondo, y pese a la derrota del Valencia, sí fue un partido de Champions y no de la Liga española. Así pues, aplaudo al Valencia pero me quedo con cara de tonto. Una derrota que duele, la verdad.