Me dejo de líos y me centro en el Arsenal

El mundo es así, al menos para este Valencia CF que vive siempre en la zozobra de estar animado o de estar cabreado casi al mismo instante y con los mismos argumentos. Y yo hoy, antes de ponerme a escribir, he decidido que ahora mismo me la sopla esa Supercopa que da la impresión que nos trae de cabeza casi tan solo a nosotros y me centro y me reconcentro en la semifinal de la Europa League que se disputa en un primer envite este jueves , en casa de un rival de entidad dirigido por nuestro 'amigo' Unai Emery.

Como ven, todo en estos momentos está prácticamente armado en el Valencia CF mirando a muchos frentes, pero de alguna forma olvidándonos del más inmediato que tenemos ya a la vuelta de la esquina con una urgencia y trascendencia importante. Y ahí nos aguarda todo un Arsenal que va a intentar privarnos de una final de la Europa League que sí cuenta entre las prioridades de todos los seguidores valencianistas. Vale, sí, el partido es a doble vuelta y la eliminatoria se resolverá en el viejo coliseo de Mestalla, supongo que estará a reventar con la gente animando a su equipo. Pero vamos al partido inmediato, este que disputamos en casa del Arsenal, y bueno sería que viéramos a un Valencia distinto al que vimos en la última jornada de LaLiga. El objetivo es claro y ese objetivo pasa por ganar, o empatar, o perder por la mínima pero marcando un golito que nos sirva para el partido de vueta. Y sí, tendremos a Parejo dirigiendo nuestra nave pero en este caso nos falta alguien que salvaguarde nuestras espaldas ante el posible ataque de los londinenses.

Pensemos , recordemos, que no tenemos ni a Kondogbia ni a Coquelin, y esas bajas sí que marcan una forma de plantearse el partido francamente distinta a lo que venimos haciendo en la actual temporada. Los dos candidatos claros para ocupar ese puesto son Wass y también pero en menor medida un Carlos Soler que parece que no cuenta con las bendiciones del actual técnico valencianista -aunque es su posición en el campo realmente- y no tiene pinta que esa vaya a ser la opción que finalmente elija. Y miren, hay una cosa cierta y que de alguna forma da un punto de ventaja al Valencia CF sobre el Arsensal. El equipo de Unai, donde juega un descafeinado Mustafi, parece un buen equipo para la Premier League pero según todos los expertos carece del nivel defensivo suficiente para crecer en el mundo del fútbol europeo. Y con esto quiero decir que esta eliminatoria, repleta de morbo, cuenta con todos los ingredientes para convertir el partido en un choque muy atractivo y que esperemos que también signifique de alguna forma un paso adelante del Valencia para conseguir meter la cebeza en esa atractiva final que representa la Europa League en estos momentos. Ahora bien, yo me concentro en este duelo y solo en este partido, me quedo al margen de todo lo demás. Voy quemando etapas.



