Y Ferran explotó en el Centenario

Es fácil hablar de Ferran Torres a estas alturas de la temporada, es fácil por su extraordinario rendimiento, por encima de lo que todos estábamos esperando de él. Ferran no solo ha evolucionado de una forma alucinante. Ha evolucionado de forma consistente y rompedora. En un visto y no visto ha pasado de ser un jugador más de la plantilla a convertirse en uno de los jugadores con más futuro en el equipo de Celades. El futbolista tiene confianza, le salen las cosas y el Valencia CF sale beneficiado por esa explosión tremenda de su capacidad. Pensemos, en los últimos partidos Ferran ha jugado en la zona diestra, también en la izquierda y para rematar la faena y alegrarnos a todos un poquito más ha jugado de delantero para cubrir necesidades.



Es el futuro

Y lo cierto es que este año del Centenario que ya languidece nos ha traído esta enorme sorpresa representada por la explosión de un jugador muy joven de nuestra propia cantera y que posiblemente es el que más ha llamado la atención de todos cuantos seguimos al Valencia CF jornada tras jornada. Ferran no solo ha explotado. Tenemos un joven talento en nuestras filas que debemos aprovechar al máximo de su capacidad. Y Ferran responde. En una temporada donde se acumulan las bajas su trayectoria camina al alza. Ya es un jugador fundamental para Celades, cosa que para Marcelino no lo era del todo, no le daba confianza, y en el fondo es una alegría para todos los que sienten el valencianismo.



Y lo inmediato

Comienza a alzarse la voz de que Ferran debería ir a la selección absoluta después de haber pasado por las selecciones inferiores demostrando su talento y su evolución. Y yo estoy de acuerdo con esas voces que le abren ya mismo las puertas del equipo de Luis Enrique. Bueno sería probarlo e interesante resultaría observar su rendimiento acompañado de jugadores de altísimo nivel. Yo apuesto por Ferran. Me gusta su descaro y me apasiona su constante evolución. Estamos hablando de un jugador muy joven que tiene un futuro enorme por delante. De momento de ha ganado por méritos propios una plaza fija en el once titular del Valencia. Juega y juega bien. Y encima ha cogido la confianza que te otorgan los goles decisivos para el equipo.



Blindaje ya

Hace poco tiempo Ferran no estaba tranquilo en su casa, en su Valencia CF. Ahora, su panorama ha cambiado en este año del Centenario que se nos escapa y bien haría el Valencia es valorar qué jugador tiene y cómo debe blindarlo para que siga desarrollando su enorme fútbol entre nosotros, o bien para que todos esos clubes que lo siguen sepan cual es realmente su valor en el mercado. Ahora bien, mientras tanto vivamos el presente y este nos indica que tenemos futbolista bueno y especial para disfrutar de su fútbol de forma innegable. Ferran es un jugador distinto, uno de esos por los que de verdad se paga mucho dinero. Su futuro está ahí y a nosotros nos toca disfrutar de un joven futbolista con un talento descomunal. Y sí, yo pienso disfrutar de su fútbol por mucho tiempo.