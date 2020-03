Un diez para Power Electronics

En estos días de incertidumbre y miedo tengo que aplaudir a Power Electronics por la iniciativa que ha tomado y que merece el reconocimiento por parte de todo el mundo. La noticia me llega por Linkedin y la firma David Salvo con todas las consecuencias que esa idea pueda tener. Se trata de que esta empresa valenciana, muy ligada a nuestro Valencia CF y al Valencia Basket, se ha puesto en marcha para fabricar respiradores, algo que falta en nuestro sistema sanitario después de muchos días de emergencia, que le está faltando a las personas para poder recuperarse de este coronavirus. Es un detalle impresionante como esta empresa valenciana de la familia Salvo se ha puesto manos a la obra para desarrollar esta idea.



Solidarios

El plan que desvela David Salvo es muy simple pero enormemente significativo. La empresa valenciana se ha propuesto y se ha puesto ya en marcha para fabricar los respiradores que tanto necesitan nuestros hospitales. Aunque Power Electronics es una macroempresa que nada tiene que ver con eso, se han puesto a trabajar ya para dar salida cuanto antes a una producción de estos instrumentos, que como ya saben todos ustedes escasean para combatir esta enfermedad que de alguna forma nos está convirtiendo a todos en seres más solidarios y más humanos.



Me equivoqué

Y les voy a ser sincero, hace algunos años no fui del todo correcto con Amadeo Salvo y no estuve fino en la 97.7 hablando del hombre que hoy comanda la UD Ibiza y que hizo todo lo posible por sacar al Valencia de un trance provocados por otros valencianos que estuvieron cerca de la desaparición del club en su totalidad. Y por eso hoy aplaudo la iniciativa de los Salvo por esa solidaridad con la humanidad, por ponerse a fabricar esos respiradores que tanto se necesitan y, aprovechando el tirón, pido públicamente disculpas a Amadeo por si cometí alguna injusticia en tiempos pasados. Los periodistas tenemos siempre la obligación de opinar y en ocasiones por nuestras fuentes no lo hacemos en base a datos fiables. Pese a todo, el crítico fui yo y hoy pido disculpas públicas.



Una empresa estupenda

Desconozco lo que tardarán los Salvo en ejecutar esta magnífica idea o si incluso ya la tiene desarrollada. Pero en el fondo me da igual y estoy orgulloso de esta iniciativa de una empresa valenciana para ayudar a los demás en estos momentos. En momentos difíciles es cuando se distingue a las buenas personas. Y en el caso que nos ocupa debo ser sincero y dar un aplauso enorme a la familia Salvo por su estupenda iniciativa. Ojalá todos nuestros empresarios de postín tuvieran ideas semejantes. Enhorabuena.

