El futuro de este Valencia no está en Alcorcón

Lo digo como lo siento, aunque dicho así, a lo bruto, parece más un pecado mortal que las conclusiones de un periodista acostumbrado a grandes gestas y a grandes reconstrucciones. Este Valencia CF que nos ha dejado el señor Peter Lim puede luchar por escalar puestos en la Liga, pero apenas tiene jugadores decentes para ello. Si a eso le sumamos que Gracia quiere hacer rotaciones para la Copa a mi me queda claro que la Copa ya no es ningún objetivo real para este equipo. Por eso el partido en casa del Alcorcón, aunque a mi me encante la Copa y todo lo que pueda suceder, sería como un premio menor para un equipo que siempre ha disfrutado a lo bestia con este torneo. Pero ahora es distinto. Ahora se trata de ir construyendo un equipo jornada tras jornada y partido tras partido.

La Copa vale, está ahí, vamos a disfrutar, pero no debemos exigir a este equipo más cosas de lo que en verdad nos puede ofrecer. Su camino está repleto de trampas, Peter Lim se ha encargado de distribuirlas por todas partes con una frialdad que da hasta miedo, y todo eso se acaba acusando de forma asegurada. Por eso pienso que esto que tenemos por delante en el campo del Alcorcón puede dar cierto morbo, pero a mi en el fondo me da un poco igual. Tengo claro que lo que importa es salvar bien la Liga y tengo claro también que para este equipo ganar la Copa es un asunto del todo imposible. Por eso si eliminamos al Alcorcón me parecerá bien, incluso divertido, pero si el Alcorcón nos manda para casa yo pensaré más en esta Liga que estamos disputando a la baja y que debemos salvar a toda costa. Y oigan, aunque les parezca casi un pecado por mi parte, si tenemos más tiempo que los demás para preparar los partidos posiblemente logremos salvar esta temporada envenenada, por Peter Lim, naturalmente.



Y lo de los fichajes

Y lo escribí hace ya bastante tiempo pero me temo que a fecha de hoy me reafirmo en mis palabras, y les aseguro que me encantaría hacer el ridículo y equivocarme de punta a punta. Al fin y al cabo eso significaría que por fin el Valencia CF sí ha enriquecido esta plantilla y que yo he metido la pata como si fuera un periodista vulgar y algo depresivo. Pero a fecha de hoy, hoy mismo, me temo que si no se produce ninguna novedad de última hora, o alguna sorpresa de esas espectaculares que no suelen suceder casi nunca, nos vamos a quedar con lo que tenemos y eso significa que como bien dijo ayer Carlos Bosch en la contra de este periódico, el problema para la gente de casa se elevaría hasta un punto estremecedor. Y si eso pasa los problemas de este equipo son seguros.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.