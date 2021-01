TheGrefg hace historia en Twitch con más de dos millones de 'viewers'

El murciano David Cánovas Martínez, o ´TheGrefg' para la comunidad de Twitch, rompió en la noche de este lunes el récord mundial de espectadores simultáneos en la citada plataforma con más de 2,5 millones durante la presentación de su skin (apariencia) para el videojuego Fortnite. El streamer alhameño ya ostanteba el primer puesto de la lista desde hace poco más de un mes, cuando su retransmisión del evento final de Galactus en el título de Epic Games logró reunir a 660.000 personas en su canal, algunos más de los que consiguió el nortemaericano Tyler ´Ninja' Blevins en 2018 durante su partida en este battle royale con el rapero Drake.

La retransmisión de TheGrefg tenía como finalidad la presentación de su colaboración con la serie de Ídolos de Fortnite. Esta es una línea de personajes basados en los creadores de contenido más relevantes a nivel mundial. Streamers como el propio Ninja, Lachlan Power y Loserfruit ya contaban desde hace un tiempo con sus propios ´avatares', y los más de seis millones de seguidores del murciano llevaban esperando alrededor de un año para ver su skin, así que la expectación era máxima.

Pero las cifras de audiencia superaron todas las expectativas. Y es que nada más comenzar el directo, 700.000 personas ya se había conectado –estableciendo automáticamente un nuevo récord–, y en el punto álgido del stream fueron dos millones y medio los usuarios pendientes del canal de TheGrefg, algo nunca visto antes en Twitch. Basta con atender a las cifras: el murciano, residente en Andorra, cuadruplicó este lunes su mejor marca; o, lo que es lo mismo, pulverizó la mayor cifra de viewers lograda por un canal individual en la plataforma.

En este sentido, conviene aclarar que el récord de TheGrefg es, efectivamente, el de un canal individual, y aún está lejos de los números obtenidas por Sony durante el evento de presentación de la PlayStation 5, que tuvo un público virtual de más de 6 millones de espectadores.

En cualquier caso, y como era de esperar, el hito de TheGrefg no pasó desapercibido entre la comunidad de Twicht. El murciano se convirtió en tendencia en Twitter y la red se llenó de mensajes de apoyo de parte de seguidores y compañeros streamers como Bugha y Ninja. Tras finalizar su retransmisión en directo, TheGrefg publicó un tuit en que aseguró «casi morirse» al ver los más de dos millones de usuarios en el contador de espectadores. "He roto a llorar, no sabéis cómo os lo agradezco", escribió el joven alhameño, de apenas 23 años.

Twitch –adquirida por Amazon en 2014– es en la actualidad la mayor plataforma internacional de emisión de videojuegos en directo, y atrae a gente de todos los rincones del planeta que disfrutan del contenido de miles de gamers profesionales. En este contexto, Fortnite es uno de los títulos estrella, un auténtico éxito que sigue encantando a niños, jóvenes y a algunos de los personajes más famosos del mundo (deportistas, actores...). Una batalla campal con elementos de fantasía que consiste en un ´todos contra todos' al que se estima que más de 30 millones de personas juegan habitualmente en todo el mundo.

Además de con TheGrefg, España cuenta con algunos de los canales más exitosos del mundo en Twicht, como es el caso de los de AuronPlay, Biyin, ElRubius o Ibai Llanos. El éxito de esta plataforma ha llegado a tal nivel en nuestro país que hasta Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, desveló que recibió el año nuevo viendo la retransmisión de éste último en Twitch.