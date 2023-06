La capitana del BM Morvedre, Beatriz San Isidro «Uki», ha renovado una temporada más con el equipo valenciano que milita en la División de Honor Oro Femenina.

La jugadora de Ribarroja del Turia pasó, esta semana, por el programa polideportivo de Levante TV, «Superdeportes, Todo menos fútbol», tras cerrar su renovación: «Si me retiro, me retiro en Morvedre, que es mi casa».

La extremo del BM Morvedre reconoce que, a la hora de renovar, ha sido fácil de convencer: «Siguen muchas de mis compañeras, el proyecto me sigue ilusionando, tengo ganas, el cuerpo responde, me siento bien, entonces... ¿por qué no un año más?».

El equipo valenciano ha estado muy cerca de conseguir el ascenso a la Liga Guerreras esta temporada 2022-2023.