El 'culebrón Unai Emery' tiene un nuevo capítulo. Después de que el rotativo británico The Times hablase de la posible incorporación del técnico al Newcastle y de que el combinado inglés ya ha tenido contactos con el entrenador, el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, salió al paso en los micrófonos de À Punt para manifestar que no ha llegado "ninguna oferta" por él.

El máximo mandatario de la entidad grogueta también explicó que Emery "está muy contento en el Villarreal y que tiene contrato en vigor". A día de hoy le resta temporada y media de vinculación con los castellonenses y tiene una cláusula de seis millones de euros, una cifra que según medios británicos el Newcastle podría afrontar para sentar el técnico vasco en su banquillo.

La pelota no está del todo en el tejado del Villarreal y por ello Roig no se atrevió a ser demasiado tajante con la continuidad de Emery en La Cerámica. El presidente dijo que a pesar de tener esa vinculación contractual "no es decisión del Villarreal".