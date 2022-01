El Villarreal CF tiene que liberar una de las 25 fichas de las que dispone ahora mismo antes del cierre de mercado en la ventana de invierno, que concluye a las 23.59 horas del 31 de enero para poder cerrar el fichaje de del internacional argentino Giovani Lo Celso. El Submarino tiene un principio de acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para sucesión y con el jugador, pretendido también por el Olympique de Lyón. El 33 veces internacional con la albiceleste prefiere la opción de regresar a la LaLiga, donde ya demostró su talento en la filas del Real Betis.

Lo Celso coincidió con Unai Emery cuándo el técnico de Hondarribia dirigía al PSG, que vendió al centrocampista argentino al conjunto bético por 25 millones de euros, recuperando la inversión con beneficios tras su traspasó al club londinense. La presencia del técnico ha sido clave, primero para que el Villarreal se lanzara por su cesión, y segundo para que el jugador valorase preferencialmente la posibilidad de vestir de ‘groguet’. Pero en este momento la operación está pendiente absolutamente de una salida de alguno de los jugadores que cuentan menos.

¿Salida de Raba o peña?

La primera opción para liberar una licencia era Dani Raba. El jugador cántabro tiene varias opciones de clubs de Segunda División que se han interesado por su situación, como Leganés, Tenerife, Girona o Valladolid, pero su negativa a jugar en Segunda División ha frustrado cualquier posibilidad y, de momento, no ha aparecido otra posibilidad. Raba ha cerrado cualquier puerta a marcharse y no es la primera vez que esto sucede. La segunda alternativa era Rubén Peña, actualmente convaleciente de una operación en el hombro que no le dejará jugar hasta marzo. En el caso del abulense si existían alternativas en Primera, pero como Raba no quiere dejar el Villarreal.

Ofertas por Alcácer

La tercera vía era Paco Alcácer, con ofertas de Granada y Cádiz, ambos dispuestos a abonar la totalidad de su nómina, pero el delantero valenciano declinó cualquier posibilidad de dejar el club amarillo. Por tanto, la llegada de Giovani Lo Celso, con quien existe un acuerdo igual que con el Tottenham, está en este momento complicada, cuando se trataría de un gran refuerzo para Emery.