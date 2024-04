Iñigo Pérez: "El Villarreal es el equipo más en forma en este tramo de temporada"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el Villarreal, su rival de esta jornada, es el "equipo más en forma en este tramo de temporada", y aseguró que el conjunto que dirige Marcelino García Toral tiene "una propuesta ofensiva valiente, agresiva, de iniciar atrás y dejarte espacios a la espalda".

El Rayo, nueve puntos por encima del descenso, visita esta jornada al Villarreal, noveno con 42, a seis de la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia.

"El Villarreal es el equipo más en forma en este tramo de la temporada. No arrancaban, les costó adaptarse a Marcelino y ahora se ve que tienen todos los mecanismos que quiere el entrenador. Es muy potente y ahora mismo quiere apurar sus opciones europeas", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Es un equipo que tiene una propuesta ofensiva valiente, agresiva, de iniciar atrás y dejarte espacios a la espalda. Nuestro poderío físico hay que tenerlo siempre en cualquier campo y ante cualquier rival. Debemos ser valientes y robarles alto porque eso nos da muchos puntos y es una de nuestras señas de identidad", señaló.

"Son un equipo que en casa son dominadores, ofensivos, que provoca y exige mucho en la faceta defensiva. Es un escenario difícil y complejo. Manejan muchas opciones a la hora de atacar y está muy trabajado en lo defensivo", apuntó.

El técnico navarro habló sobre la victoria de la pasada jornada frente a Osasuna, remontando un gol en contra inicial.

"La remontada del otro día es un impulso grande en lo emocional. Estar cerca de la salvación no quiere decir que la hayas conseguido. Sabemos que no nos podemos relajar. Las últimas jornadas suceden victorias que no imaginas y hay que aprovechar el impulso del otro día. Cuando uno gana está más cerca de ganar", confesó el entrenador rayista, que destacó el trabajo realizado en ese partido por Isi Palazón, autor de un gol.

"Los goles a veces llegan cuando no lo esperas. Es lo más difícil de encontrar en el fútbol. No será porque no ha insistido. Se lo merece a nivel personal. No ha pasado una buena temporada. Cuando el año pasado le salía todo y este no le salía tan bien. Yo disfruto las victorias unas horitas. El fútbol no te deja respiro. Lo del otro día no nos puede despistar", subrayó.

Uno de los aspectos a mejorar por el Rayo en este final de temporada son sus números como local ya que a domicilio ha sumado 17 puntos -los mismos que en Vallecas- sustentados en cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas.

"Son escenarios que se van dando. Lo raro era que como locales no tuviésemos esa fiabilidad que viendo los partidos anteriores a mi llegada se merecían. Ahora se han tornado los papeles. En casa siempre te sientes más cómodo", concluyó.