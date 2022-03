El sorteo de los cuartos de final de la Champions celebrado esta mañana ha emparejado al Villarreal con uno de los máximos favoritos al título, el Bayern de Múnich. Marcos Senna, emblema del submarino amarillo, analizó el cruce y destacó al conjunto bávaro como uno de los grandes candidatos al título: "Estamos conscientes de que cualquier equipo que nos tocara iba a ser complicado. A estas alturas no había mucho que decir. No queríamos a equipos españoles y lo conseguimos, pero tampoco queríamos a uno de los favoritos como el Bayern. Iremos con toda la ilusión del mundo a disfrutar de los cuartos".

El exjugador del Villarreal, a pesar de dar al Bayern como claro favorito del cruce, no dio por perdida ni mucho menos la eliminatoria: "Respetamos a todos los rivales, aunque el Bayern es uno de los favoritos. No miraremos los partidos anteriores para no perder la concentración. Cada partido es una historia. Intentaremos pasar, por qué no. Y a partir de ahí ya pensaremos en las semifinales. Nos quedan cuatro partidos para llegar a una final y son como si fueran 10", sentenció.