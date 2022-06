Sergio Asenjo y el Villarreal CF ponen fin a su relación después de nueve temporadas. El portero palentino abandona la entidad grogueta con más de 250 partidos disputados entre Liga, Champions, Europa League y Copa. "No puedo explicar con palabras lo feliz que he sido en esta, mi casa. Echando la vista atrás me vienen a la cabeza un montón de recuerdos inolvidables. Desde dentro he tenido la suerte de ver lo mucho que ha crecido este club en estos nueve años."

El guardameta terminaba contrato al final de esta temporada y el club no le había ofrecido una renovación, por lo que era una salida esperada al final del curso. Asenjo ha pasado por todos los estados como groguet. Desde el calvario de sus graves lesiones hasta conseguir el primer título europeo de máximo nivel con la UEFA Europa League. Con este vídeo en el que dedica unas palabras al club y a la afición grogueta mientras se ven imágenes de los mejores momentos en La Cerámica, Asenjo pone punto y final a esta etapa en Vila-real. Simplemente GRACIAS eternas, @VillarrealCF 💛 pic.twitter.com/CGm4zJoZbB — Sergio Asenjo (@SergioAsenjo1) 1 de junio de 2022