Quique Setién aseguró que el partido de este lunes contra el Getafe es un partido "importantísimo" porque necesitan sumar tres puntos que les sirvan como un refuerzo positivo tras la racha negativa de resultados que acumulan con cuatro derrotas consecutivas.

"Está claro que entre el deseo y la realidad hay un trecho importante, ya que el Getafe también querrá ganar este partido, pero hemos hecho una muy buena semana de trabajo, jugamos en casa, y creo que afrontamos el partido con las máximas garantías. Estamos bien y con confianza", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro liguero.

El técnico cántabro comentó sobre las claves del choque que el Getafe es un rival fuerte que tiene claro lo que tiene que hacer y que, pese a que ahora están bajo en la tabla, es un equipo sólido, que trata de salir rápido cuando recupera el balón.

"Es un equipo al que no es fácil hacerle ocasiones cuando está defendiendo en su campo, por lo que deberemos estar muy acertados. Normalmente tendremos más la pelota, pero esto tampoco es indicativo de que puedas tenerlo más fácil. Debemos crear ocasiones y, sobre todo, materializarlas siendo conscientes de que no podemos permitirles salir fácil al contragolpe", analizó.

Sobre las bajas del conjunto amarillo, Setién explicó que Gerard Moreno ha completado el entrenamiento de este domingo, por lo que este lunes entrará en la convocatoria. "Gerard ha pasado un proceso de unas semanas fuera del equipo, poco a poco ha ido solventando su problema, y ahora ya está un poco mejor", agregó.

"No es solamente la ausencia de Gerard. Solo hay que ver que en los últimos meses hemos tenido jugadores determinantes como Gio o Alfonso que no han podido tener continuidad o están lesionados. Soy optimista, y más pensando en recuperar a estos jugadores en breve. Creo que en un par de semanas tendremos a todos los efectivos disponibles para la parte importante del campeonato", dijo.

Setién 🎙️: "El @GetafeCF es un equipo que trata de salir rápido y sólido defensivamente. Deberemos hilar muy fino para generar ocasiones y hacerles daño". #VillarrealGetafe pic.twitter.com/csxTCBThyd — Villarreal CF (@VillarrealCF) 26 de febrero de 2023

El técnico amarillo también analizó que en los partidos de casa, que es donde juegan este lunes, sí han dado un nivel lo suficientemente bueno como para haber sacado mejor resultado y aunque reconoció que fueron rivales que les comprometieron, también apuntó que tuvieron más ocasiones para poder haber ganado esos partidos.

"Fuera de casa no hemos dado ese nivel, pero en ambos partidos tuvimos momentos en los que podíamos haberlo cambiado. En Mallorca con la expulsión de Manu nos costó mucho, aunque fuimos capaces de equilibrarlo dos veces. Mientras que en Elche, esos dos penaltis en momentos clave, nos hicieron mucho daño", manifestó.

Setién afirmó que la clave para acabar con la mala dinámica pasa por mitigar esos errores que tuvieron y les castigaron a la par que tener más acierto en las ocasiones que tienen. "Creo que lo que necesitamos es tener ese punto de acierto de cara portería que nos permita ponernos por delante", opinó.

"El fútbol a veces es difícil de descifrar, uno trata de buscar una justificación a lo que está pasando, pero hay cosas que no puedes controlar. No podemos controlar el resbalón de Filip ante el Rayo, el fallo en el primer gol en Mallorca, los dos rebotes no habituales en el primer gol del Elche… Son rachas, pero veo fuerte y concienciado al equipo para darle la vuelta, creo que vamos a hacer un muy buen partido y salir de la fase en la que estamos", añadió.

Por último, Setién indicó que, aunque las últimas derrotas les han sacado de los puestos europeos, también ven que a los equipos de arriba les está costando ganar, por lo que deben estar firmes y pensar que dos victorias les meten de lleno en la lucha otra vez y que una racha tan mala como esta todavía les permite estar al alcance del objetivo.

"Aquí, como en todos los lados, perdemos todos y ganamos todos. Aquí no hay una cuestión puntual, pero es verdad que el más señalado en estos casos siempre es el entrenador; pero no tengo una señal negativa. El club es consciente de lo que está pasando y de cómo están pasando las cosas, y es verdad que a todos nos preocupan estas derrotas, pero hay un análisis serio del porqué están pasando estas cosas", finalizó sobre su situación.