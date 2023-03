El delantero del Villarreal CF Gerard Moreno afirmó este miércoles que el objetivo del club castellonense es estar más arriba de la séptima plaza que ocupan en la actualidad en LaLiga y que van a pelear por ello desde ya.

"Muchos equipos queremos estar en Europa el año que viene, por ello debemos ser conscientes de la importancia de cada partido. De aquí al parón tenemos partidos importantes en Liga y Liga Conferencias y recuperamos a gente que es muy importante. Esperamos que la victoria ante el Getafe nos dé confianza para sumar en Almería", dijo el delantero en referencia al próximo encuentro ante un rival directo del Valencia CF en la zona de descenso.

El atacante catalán comentó que el partido contra el Almería será complicado porque "es un equipo que está muy bien en su estadio, el otro día ganó al líder y en La Cerámica ya nos pusieron las cosas difíciles. Tienen muy claro cómo juegan y son un equipo muy fuerte en casa".

Por otro lado, Gerard Moreno confirmó su recuperación. "He estado unas semanas de baja, no ha sido ninguna rotura, pero soy consciente de todo lo que queda, conozco mi cuerpo y estoy sin problemas y a tope de ayudar al equipo. Jugar poco el otro día estaba hablado. Es cierto que había cierto riesgo, pero me encontraba bien", explicó.

"Veremos cómo evoluciona todo ahora, pero yo me encuentro bien. El míster decidirá lo mejor para el equipo. Estoy bien y espero que siga yendo cada vez mejor. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo. Tenemos una gran responsabilidad y yo debo estar al máximo nivel posible para ayudar a ganar. El primero que quiere estar a su mejor nivel soy yo", agregó.

Sobre el 'calvario' de las lesiones, Gerard dijo que son cosas que pasan y que solo le queda seguir trabajando para tener la continuidad que le gustaría. "Ahora llega el tramo final de temporada y debo intentar estar física y mentalmente para poder competir lo que queda", dijo.

Además, el futbolista catalán expresó que la victoria ante el Getafe (otro rival directo de los de Mestalla) da mucha confianza, pero deben seguir trabajando porque todos los equipos tienen un objetivo parecido al de ellos, que es estar en Europa la temporada que viene.

"Es muy importante que todos estemos bien para mejorar el nivel de la plantilla, la competencia en el día a día, tener más alternativas. Es una alegría inmensa y un gran refuerzo para el equipo que gente que ha estado fuera vuelva para ayudar al equipo", opinó sobre la recuperación de los jugadores lesionados.

Gerard también afirmó que han rebajado la intranquilidad que tenían con las cuatro derrotas seguidas y que ahora deben tener la mentalidad y la idea de estar arriba. "En el vestuario tenemos claro el objetivo y debemos trabajar para volver al buen momento de forma en el que estábamos antes de la racha de derrotas", finalizó.